Usoda Zemlje je prepletena z zvezdnim prahom

Vsepovsod po Zemlji, med drugim globoko pod oceani in na zamrznjenih planjavah Antarktike, so skriti sledovi davnih eksplozij zvezd. Mukotrpno iskanje in analiza sledov raziskovalcem ne razkrivata le zgodovine eksplozij, temveč nam tudi razgalita galaktično krajino, skozi katero se giblje naše osončje. In ta krajina, zapolnjena z oblaki medzvezdnega plina in prahu, je neločljivo povezana z našim planetom in življenjem na njem. Sonce, Zemlja in vsi drugi pripadniki našega osončja se gibljejo okoli središča galaksije. Ob vrtoglavi povprečni hitrosti 230 kilometrov na sekundo potrebuje osončje od 225 do 250 milijonov let za eno pot okoli središča; ko smo bili zadnjič v današnjem delu vesolja, so bile vse celine na Zemlji povezane v eno samo velecelino Pangeo, po kateri so se sprehajale prve ...