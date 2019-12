Ustanovitelja Googla Page in Brin se umikata z vrha podjetja

Larry Page in Sergey Brin sta po Forbesu s po 50 milijardami ameriških dolarjev 10. in 11. najbogatejši posameznik na svetu.

Že nekaj časa bil v ospredju le Pichai

Sundar Pichai bo poslej generalni direktor Alphabeta in Googla. FOTO: Saul Loeb/AFP

Novi prvi mož Alphabeta in Googla Sundar Pichai se je pred 47 leti rodil v Indiji, kjer je študiral tehniko. Študij je nadaljeval v ZDA na Stanfordu in na Pensilvanijski univerzi, leta 2004 pa je začel delati v Googlu. Zadnja štiri leta, torej odkar je bila ustanovljena matična družba Alphabet, je bil generalni direktor hčerinske družbe Google, Alphabet pa sta vodila Larry Page in Sergey Brin.

Nastopata vlogi ponosnih staršev

insta sporočila, da se umikata z neposrednih vodstvenih mest Googlovega matičnega podjetja Alphabet, poroča BBC. Page je bil do sedaj generalni direktor, Brin pa predsednik Alphabeta. Poslej bo skupni generalni direktor Googla in Alphabeta, ki je doslej že štiri leta uspešno vodil Google.Page in Brin sta Google kot spletni brskalnik ustanovila v garaži v Kaliforniji leta 1998. Do sedaj je podjetje postalo tehnološki gigant, preraslo je vse podobne družbe na svetu in se razširilo tudi na druga področja delovanja . Prav zato sta njegova ustanovitelja in večinska lastnika leta 2015 podjetje prestrukturirala in ustanovila matično družbo Alphabet, ki sta jo do sedaj vodila sama.Sedaj je prišel čas, da poenostavijo vodstveno strukturo, sta Brin in Page sporočila javnosti. Sama bosta še vedno ostala 51-odstotna solastnika Alphabeta in člana upravnega odbora, Pichai pa bo poslej tudi uradno vodil obe družbi, matično Alphabet in hčerinsko Google. Že nekaj časa je bil namreč v javnosti v ospredju samo Pichai, ki je Google in Alphabet zastopal tudi na zaslišanjih v ameriškem kongresu in na srečanjih z delničarji. V štirih letih, odkar je bil generalni direktor Googla, se je število zaposlenih z 59.000 povečalo na 114.000.»Alphabet in Google ne potrebujeta več dveh generalnih direktorjev in predsednika,« sta ustanovitelja napisala v sporočilu za javnost in dodala, da je prišel čas, da nastopita v vlogi ponosnih staršev odraslih otrok: da dajeta nasvete in ljubezen in da opustita vsakodnevno nerganje. Še naprej pa bosta aktivno sodelovala kot člana upravnega odbora Alphabeta, kot delničarja in kot ustanovitelja, zatrjujeta.