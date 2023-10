Ustvarjalni mentorji učence uspešno uvajajo v raziskovalno delo

V nadaljevanju preberite:

Na letošnjem 29. slovenskem festivalu znanosti, ki ga je pretekli teden v sodelovanju z Univerzo na Primorskem pripravila Slovenska znanstvena fundacija, potekal pa je pod geslom Vesolje-Zemlja-Ljudje, se je zvrstilo okoli 40 dogodkov, kot so tematske delavnice, eksperimenti, predavanja, pogovori, razstave in terenski ogledi.

Festival so posvetili spominu na življenje in delo treh velikih slovenskih znanstvenikov, matematika Josipa Plemlja, biologa Pavla Grošlja in botanika Alfonza Paulina, posebej pa so se poklonili tudi letos preminulemu fiziku dr. Dušanu Petraču.