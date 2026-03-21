V Cernu odkrili nov delec, podoben protonu, le težji

Ta teden so iz Evropske organizacije za jedrske raziskave ali krajše iz Cerna sporočili, da so na eksperimentu LHCb na velikem hadronskem trkalniku (LHC) so odkrili nov delec. Poimenovali so ga Xi-cc-plus (Ξ cc⁺ ). Podoben je protonu, le da je precej težji, je za Delo pojasnil prof. dr. Borut Paul Kerševan. »Odkritje tega delca potrjuje napovedi standardnega modela,« je še dodal.

Delec so opazili med drugimi delci, ki so jih merili detektorji na LHC, ki leži globoko pod zemljo. V trkalniku se protoni zaletavajo s hitrostjo, ki je skoraj enaka hitrosti svetlobe. Tako poustvarjajo razmere, podobne tistim na samem začetku vesolja.

Prof. dr. Borut Paul Kerševan je vodja odseka Eksperimentalna fizika osnovnih delcev na Institutu Jožef Stefan in profesor na ljubljanski Fakulteti za matematiko in fiziko. Že več let je aktiven raziskovalec v Cernu. FOTO: Voranc Vogel

Protoni so stabilni jedrski delci s pozitivnim električnim nabojem, skupaj z nevtroni pa sestavljajo atomska jedra. Protone in nevtrone v jedru veže močna jedrska sila. Kot je povedal prof. dr. Kerševan, »proton in nevtron nista osnovna (nedeljiva) delca, temveč sta sestavljena iz treh kvarkov, skupaj pa jih veže močna sila, ki je ena izmed osnovnih sil v naravi - poleg gravitacije, elektromagnetne sile in šibke sile, ki nastopa na primer pri radioaktivnih razpadih.«

Kvarki so po veljavni teoriji – po standardnem modelu - pravi osnovni delci, je pojasnil. »Proton in nevtron sta sestavljena iz kvarkov po imenih u (up/gor) in d (dol/down), in sicer proton iz dveh kvarkov u in enega d (u u d); nevtron pa iz enega kvarka u in dveh d (u d d).« A kvarki u in d niso edini v naravi. »Do sedaj smo odkrili še dva podobna para, in sicer par c (charm/čaroben) in s (strange/čuden) in par t (top/vrh) ter b (bottom/dno), kjer so kvarki bistveno težji od u in d ter jih ustvarjamo v laboratorijih na pospeševalnikih, kot je LHC v Cernu in SuperKEKB v laboratoriju KEK na Japonskem.«

Novoodkriti delec Xi-cc-plus je po besedah slovenskega fizika »posebej pomemben, ker je po sestavi zelo podoben protonu, le da je iz dveh kvarkov c namesto u, torej (c c d) in ne (u u d), iz katerih je sestavljen proton. »Tako je ta delec štirikrat težji bratranec protona, ker pa mu je drugače tako podoben, je odlično dopolnilo k razumevanju močne sile.« Odkritje bo fizikom pomagalo bolje razumeti, kako močna sila veže protone, nevtrone in druge sestavljene delce.

Kerševan je še dodal, da je bilo delec Xi-cc-plus »zelo težko izmeriti, ker zelo hitro razpade in je bilo to možno šele po nedavni nadgradnji detektorja LHCb, kjer je sodelovala tudi slovenska ekipa«. V tem eksperimentu slovenski strokovnjaki sicer sodelujejo že nekaj let, pred kratkim pa so postali tudi polnopravni člani tega eksperimenta; slovensko ekipo vodi prof. dr. Rok Pestotnik.

To je bil prvi nov delec, ki so ga odkrili po nadgradnji detektorja LHCb, zaključeni leta 2023.