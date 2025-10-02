V dveh dneh bodo izpeljali kar 12 operacij v živo

V nadaljevanju preberite:

Ortopedska bolnišnica Valdoltra bo v začetku novembra gostila enega najpomembnejših strokovnih dogodkov leta – o postopkih zdravljenja patologije ramena in kolena z naslovom Shoulder & Knee Arthroscopy to Arthroplasty Symposium 2025 (SKAA 2025). O pomenu dogodka, programu in o tem, kako se razvija sodobna ortopedija, smo se pogovarjali z dr. Benjaminom Marjanovičem, predstojnikom medicinske dejavnosti endoskopske in športne ortopedije v Valdoltri.

»Robotika ni več prihodnost, temveč sedanjost, a je še vedno na začetku poti. Danes robot kirurgu pomaga izvesti poseg izjemno natančno, predvsem na kostnih strukturah. Mi vse pripravimo, načrt naredimo na računalniku, nato pa robot pomaga izvesti rez in postaviti implantat na pravo mesto. Študije kažejo, da za zdaj ni velike razlike med zelo izkušenim kirurgom, ki uporablja navigacijo, in robotom. A z dodajanjem umetne inteligence bo robotika dobila novo dimenzijo: ne bo več le pomočnik, temveč orodje, ki bo skupaj s kirurgom odločalo, kakšna je optimalna rešitev za posameznega pacienta.«