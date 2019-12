V iskanju čaše nesmrtnosti

»Ne želim si doseči nesmrtnosti s svojim delom, nesmrtnost si želim doseči s tem, da ne umrem,« je izjavil Woody Allen. Človek je našel način, da postane nesmrten, nikakor pa ne neumrljiv. Čas je neprizanesljiv tako za živo kot neživo naravo. Ne moremo ga ustaviti, teče le v eno smer in vedno vodi v razpad. A živeti dlje, biti pri tem mlad, lep, predvsem pa zdrav, so želje, ki so jih poskušali uresničiti mnogi. V sodobni znanosti je njihovo udejanjenje dobilo nov pospešek. Bo človek živel več stoletij? Bomo podaljšali mladost? Bo preživela le zavest in bo večna v virtualnem svetu?Že danes je vprašanje, kako ...