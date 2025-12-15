V izbljuvku dinozavra odkrili novo vrsto

Paleontologi so v kraju Araripe na vzhodu Brazilije naleteli na kar se da nenavadno odkritje. Pri preučevanju okoli 110 milijonov let starega fosiliziranega izbljuvka dinozavra so odkrili kosti dveh pterozavrov, ki sta pripadala doslej neznani vrsti.

Opis odkritja nove vrste, ki je bil pretekli teden objavljen v Scientific Records, je prvi primer odkritja vrste na podlagi fosiliziranega izbljuvka.

Novo vrsto pterozavrov so poimenovali bakiribu waridza, kar v jeziku kariri, ki ga govorijo domorodci Araripe, pomeni glavničasta usta. Ime se nanaša na ščetinaste zobe s katerimi je pterozaver predvidoma precejal vodo in mulj ter na tak način lovil rakce in druge manjše vodne živali.

Bakiribu waridza je prvi ščetinastozobi pterozaver odkrit v Braziliji, njegove poteze pa so mešanica značilnosti starejših vrst pterozavrov, ki so jih odkrili v Nemčiji in nekoliko mlajših vrst iz Argentine, poroča portal Science.

Kateri dinozaver je požrl pterozavra in izbljuval njune ostanke ni znano, sumijo pa, da je šlo verjetno za spinozavra, enega največjih mesojedih dinozavrov, ki je meril 15 do 16 metrov in tehtal tudi več kot osem ton. Velikanski plenilec je namreč pogosto plenil pterozavre, v bližini izbljuvka so namreč našli okostje pterozavra, ki je imel v vratu zataknjen spinozavrov zob.