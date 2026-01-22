V jami odkrili najstarejše umetniško delo

Poslikave na stenah jame v Indoneziji so, kot kažejo dognanja raziskovalcev, najstarejša znana umetnost na svetu. Gre za zelo zbledelo sled roke, ki je bil med novejšimi risbami živali in drugih likov do zdaj neopažen. Starodavna sled, ki jo je na otoku v arhipelagu Sulavezi naredila naša vrsta, je nastal pred vsaj 67.800 leti, je ugotovila mednarodna ekipa, ki so jo skupaj vodili raziskovalci Univerze Griffith, indonezijske nacionalne agencije za raziskave in inovacije (BRIN) in Univerze Southern Cross.

Tako so kar 15.000 let starejše od prejšnjih odkritij arheologov na istem in drugih indonezijskih arhipelagih. Kot navajajo v reviji Nature, so bile pred to najdbo najstarejše umetniške poslikave in odtisi človeških rok znane iz kraškega območja Maros-Pangkep na jugozahodnem delu otoka Sulavezi in v regiji Sangkulirang-Mangkalihat na vzhodnem otoku Kalimantan na Borneu.

Najdbe tudi kažejo, da so naši davni predniki pluli med Borneom in Papuo, regijo, ki je z arheološkega vidika še vedno slabo raziskana. Prav tako ugotovitve tudi izboljšujejo razumevanje, kdaj so prvi ljudje naselili Avstralijo.

Druge poslikave, ki so jih našli na Sulaveziju. FOTO: Maxime Aubert/AFP

Stene v jami Liang Metanduno na otočku Muna, v kateri so našli poslikave, so ljudje redno uporabljali kot umetniško platno. V njej so namreč našli tudi precej mlajše poslikave, stare »le« 35.000 ali 20.000 let.

Druge poslikave, ki so jih našli na Sulaveziju. FOTO: Maxime Aubert/AFP

»Iz naše nove raziskave je razvidno, da je bil Sulavezi dom ene najbogatejših in najdaljših umetniških kultur na svetu, katere izvor sega v najzgodnejšo zgodovino človeške naselitve otoka pred vsaj 67.800 leti,« je dejal profesor, arheolog in geokemik iz Griffithovega centra za družbene in kulturne raziskave (GCSCR) v Queenslandu. Največji problem je po njegovih besedah te sledi datirati. »Ko pa nam to uspe, se odpre povsem drugačen svet. Je intimno okno v preteklost in intimno okno v misli teh ljudi.«

Ekipa je ugotovila, da je odtis roke drugačen od podobnih različicah tega motiva v drugih delih sveta. Roka je tako bolj podobna kremplju. »Lahko bi simbolizirala idejo, da so ljudje in živali tesno povezani,« je interpretiral profesor Adam Brumm z Univerze Griffith. A profesor Paul Pettitt z Univerze v Durhamu, ki je delal na španskih jamskih risbah, je za Guardian opozoril, da ni jasno, ali je bil odtis roke s koničastimi prsti narejen namerno, ali pa se je umetniku pač zatresla roka. Opozoril je, da je treba biti previden pri interpretaciji.

V reviji Nature avtorji tudi navajajo, da oblika odtisa roke umetnina dela »kompleksno«, zato je verjetno delo Homo sapiensa. Profesor Pettitt se s tem ne strinja, po njegovem bi lahko poslikavo ustvarila katerakoli skupina, tudi slabo razumljeni denisovci. Ti so naseljevali obsežno območje Azije in so segali vse do Indonezije. Odtise rok so sicer ustvarjali tudi neandertalci.

Jama Liang Metanduno na otoku Muna FOTO: Ahdi Agus Oktaviana/Reuters

Preseljevanje

Raziskovalci še ugotavljajo, kako so ljudje migrirali iz Sunde – to je nekdanjega kopenskega dela Azije, ko je bilo morje precej nižje, preko Bornea, Sumatre in Jave v Sahul, ki je bilo nekdanje povezovalno območje med Avstralijo, Novo Gvinejo in Tasmanijo. Jamska umetnost kaže, da so nekateri ljudje potovali po severni poti, ki je prečkala Sulavezi.

»Zelo verjetno je, da so bili ljudje, ki so ustvarili te poslikave na Sulaveziju, del širše populacije, ki se je kasneje razširila po regiji in na koncu dosegla Avstralijo,« je dejal Adhi Agus Oktaviana z Univerze Griffith.

Sunda in Sahul: nekoč je bila gladina morij nižja kot danes in tako je bilo med Azijo in Avstralijo več kopnega. FOTO: Wikimedia

Raziskovalci na eni strani menijo, da so prvi ljudje na supercelino Sahul prispeli pred približno 50.000 leti, na drugi strani, pa da so prispeli pred vsaj 65.000 leti. »To odkritje močno podpira idejo, da so bili predniki prvih Avstralcev v Sahulu že pred 65.000 leti,« je dejal dr. Oktaviana. Raziskovalci so predlagali dve glavni migracijski poti v Sahul: severno pot do dela te kopenske mase na Novi Gvineji prek Sulavezija ter bolj južno pot, ki je morske popotnike vodila neposredno na avstralsko celino prek Timorja ali sosednjih otokov. Odkritje odtisa roke nakazuje, da so potovali po severni poti.