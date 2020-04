V kakšen svet se bodo vrnili oktobra?

Astronavti na ISS zdaj letijo z ruskimi sojuzi. FOTO: Roskozmos/Reuters

Proti Mednarodni vesoljski postaji (ISS) so poleteli ruska kozmonavtainter Nasin astronavt. Polet je po izstrelitvi potekal normalno, do postaje bodo potovali okoli šest ur.Ruska vesoljska agencija Roskozmos je ob nekoliko spremenjenih protokolih, denimo, potekala je brez prisotnosti publike, brez težav izpeljala izstrelitev sojuza tudi v času epidemije koronavirusa.Astronavti so karanten vajeni. Obvezna je dvotedenska pred poletom, ki so jo uvedli že v času programa Apollo, ko so nekateri astronavti hudo zboleli med poletom. Tudi zdaj se občasno pojavijo zdravstvene težave, relativno pogosta je potovalna slabost, ki pa k sreči kmalu mine.Med karanteno se lahko astronavti in kozmonavti srečajo le z osebami, ki so jih pregledali zdravniki. V tem času potekajo še zadnje priprave na pregled, privoščijo si tudi potreben počitek, s svojimi bližnjimi pa komunicirajo prek sodobnih videopovezav, ki smo se jih v teh dneh dodobra navadili tudi navadni smrtniki.Na postaji bo trojico nekaj ur po izstrelitvi sprejela trenutna ekipa: Nasina astronavtainter kozmonavt, ki jih pot na trdna tla čaka 17. aprila.Skripočka in Meirova sta na postaji preživela pol leta, Morgan pa osem mesecev. Ob povratku bodo deležni običajnih zdravstvenih pregledov in postopkov, da se njihova telesa privadijo težnosti. Bodo pa morali spoštovati pravila socialne distance, razkuževanja, nošenja mask in drugih ukrepov, sprejetih za zajezitev širjenja virusa sars-cov-2.Vrnili se bodo torej v svet, ki je zaradi pandemije precej drugačen od sveta, ki so ga zapustili pred meseci. Zanimivo bo spremljati, kakšen bo, ko se bodo oktobra vrnili astronavti, ki so poleteli danes.Za Cassidyja in Ivanišina je to tretji polet, za Vagnerja pa prvi. Ruska kozmonavta bi sicer morala po prvotnih načrtih poleteti na postajo šele oktobra letos. Kot rezervi sta bila vpoklicana na aprilski polet, ker si je član prvotne ekipe kozmonavtpoškodoval oko, zato so ga zamenjali, zamenjali pa so tudi. Takšne menjave niso nenavadne in na polet ne vplivajo, saj so vsi enako izurjeni.Njihovo bivanje bo, vsaj tako kaže zdaj, zgodovinsko, saj bo trojica na postaji sprejela novo kapsulo za prevoz astronavtov. Sredi ali proti koncu maja bosta na ISS po načrtih z novim Spacexovim dragonom pripotovala astronavtain