V lovu za novo Zemljo

Od misije Artemis II na Luno do raziskovanja oddaljenih planetov – nastopila je nova »zlata doba« raziskovanja vesolja.

Platon je nekoč zapisal, da astronomija »dušo sili, da pogleda navzgor, in nas vodi iz tega sveta v drugega«. Kmalu bo vesoljska misija, imenovana po tem antičnem grškem filozofu, usmerila pogled proti zvezdam, oddaljenim več svetlobnih let, v okviru iskanja planetov, podobnih našemu. Na začetku prihodnjega leta naj bi izstrelili satelit Plato Evropske vesoljske agencije, opremljen s 26 visokozmogljivimi kamerami, ki bodo pregledovale na tisoče tako imenovanih eksoplanetov – svetov zunaj našega osončja. Program kaže, kako hitro napreduje naše poznavanje vesolja. Prvi planet, ki kroži okoli druge zvezde, je bil odkrit šele leta 1992. Plato je del zgodovinskega prizadevanja za odkrivanje oddaljenih planetov, podobnih Zemlji, na podlagi katerih se lahko naučimo tudi kaj o prihodnosti našega ...