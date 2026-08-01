V Luno bo trčil del Spacexove rakete

Prihodnji teden, predvidoma 5. avgusta, se bo v Luno z visoko hitrostjo zaletela zgornja stopnja rakete falcon 9 podjetja SpaceX. Gre za ostanek rakete, s katero so 15. januarja lani izstrelili pristajalni modul Firefly Blue Ghost-1. Na istem letu je bil tudi robotski pristajalni modul Hakuto-R Mission 2 z imenom Resilience, ki ga je razvilo japonsko podjetje ispace.

Ob trčenju bo po podatkih študije mednarodne ekipe, ki jo povzema portal space.com, nastal dovolj svetel udarni oblak, da ga bo mogoče z občutljivimi teleskopi videti tudi z Zemlje. Pričakuje se, da se bo trčenje zgodilo v bližini kraterjev Einstein in Bell blizu zahodnega luninega roba.

»Naši izračuni kažejo, da bi moral biti oblak prvih nekaj minut po trčenju za nekaj velikostnih razredov svetlejši od temnega ozadja neba,« je William Jo, podiplomski raziskovalec na Univerzi v Teksasu v Austinu, povedal za space.com. »Opazovanje tega dogodka nam daje redko priložnost, da izvemo več, kako se dvignejo oblaki ob trčenju, kar je pomembno za vse, kar bomo v prihodnosti poslali na Luno,« je še dodal.

Območje bo približno sedem dni pred trkom in približno sedem dni po trku preletel Nasin lunarni izvidniški orbiter (LRO), je pojasnil Brent Garry iz vesoljskega centra Goddard v Marylandu.