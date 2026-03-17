V Mariboru bo zrasel nov center vesoljskih tehnologij

Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež je z direktorjem podjetja SkyLabs dr. Tomažem Rotovnikom podpisal pogodbo o sofinanciranju v nov razvojni center vesoljskih tehnologij v Mariboru. Skupna vrednost investicije je 5,6 milijona evrov, ministrstvo jo bo podprlo s spodbudo v višini dveh milijonov evrov.

Ob podpisu pogodbe je Frangež poudaril, da želijo na ministrstvu s spodbudami za investicije ustvarjati pogoje za razvoj podjetij, ki gradijo na znanju, inovacijah in naprednih tehnologijah. »Vesoljske tehnologije sodijo med najhitreje rastoča področja svetovnega gospodarstva, Slovenija pa ima na tem področju izjemno znanje in podjetja, ki so sposobna razvijati tehnologije za najzahtevnejše pogoje – tudi za vesolje. Investicija podjetja SkyLabs v nov razvojni center v Mariboru je odličen primer, kako lahko s povezovanjem znanja univerz, podjetniške inovativnosti in podpore države ustvarjamo visoko dodano vrednost, nova visokotehnološka delovna mesta ter krepimo razvoj regij.«

Podjetje SkyLabs je visokotehnološko podjetje iz Maribora, specializirano za razvoj naprednih vesoljskih tehnologij. Razvija satelite in miniaturizirane elektronske sisteme, satelitske komunikacijske podsisteme ter programsko in strojno opremo. Njihove ključne kompetence vključujejo razvoj satelitske avionike, sistemov za obdelavo podatkov na krovu satelitov, digitalno signalno procesiranje ter zanesljive strojne in programske rešitve, odporne na sevanje in druge vplive vesoljskega okolja.

Podjetje ima korenine v raziskovalnem delu Univerze v Mariboru, danes pa predstavlja pomemben del evropske vesoljske industrije. Pomembno vlogo pri njegovem razvoju imajo tudi programi Evropske vesoljske agencije.

Rotovnik je pri tem dejal, da bo novi razvojni center pomembno pospešil naš razvoj tako z vidika raziskav in razvoja kot same proizvodnje. »Z novo in tehnološko napredno laboratorijsko infrastrukturo nam bo omogočil vrhunske raziskovalne in razvojne pogoje, v katerih bo lahko podjetje SkyLabs na srednji rok razvilo nova kritična znanja za soudeležbo na prihodnjih najzahtevnejših vesoljskih misijah,« je pojasnil Rotovnik.

V Mariboru bo zrasel nov razvojni center vesoljskih tehnologij. FOTO: Živa Ogrin, MGTŠ

V okviru investicije bo ustvarjenih več kot deset novih visokotehnoloških delovnih mest, polovica celotne vrednosti investicije pa je namenjena nakupu napredne opreme in strojev, so sporočili z ministrstva.

»Dogodek je tudi simbolni prikaz pomena tesnega večletnega sodelovanja med univerzo in gospodarstvom ter dokaz izjemnega potenciala, ki ga takšno partnerstvo prinaša pri ustvarjanju višje dodane vrednosti v slovenski družbi in spodbujanju bolj uravnoteženega regionalnega razvoja,« pa je ob tem dejal rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič.