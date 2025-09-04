  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    V nedeljo popolni lunin mrk

    Luna bo ravno vzšla, ko se bo začela popolna faza mrka.
    Ob mrku je Luna rdečkastih odtenkov, zato se je je prijel vzdevek krvava luna. Foto Leonardo Fernandez Viloria/Reuters
    Galerija
    Ob mrku je Luna rdečkastih odtenkov, zato se je je prijel vzdevek krvava luna. Foto Leonardo Fernandez Viloria/Reuters
    Saša Senica
    4. 9. 2025 | 06:00
    5:39
    A+A-

    V nedeljo zvečer (upamo, da bo vreme jasno!) se le ozrite proti nebu, ko bo vzhajala Luna, saj bo ta mrknila. Najzanimivejša faza – začetek popolnega luninega mrka – se bo pri nas začela, ko bo Luna ravno (pri)lezla nad obzorje.

    Popolni lunin mrk bo najlepše viden v osrednji in vzhodni Aziji, naša država pa je na zahodni meji območja vidnosti, Luna bo pri nas na začetku pojava še pod matematičnim obzorjem.

    Kako bo potekal mrk, viden iz Slovenije? Luna bo v Zemljino polsenco po podatkih spletne strani Time and Date začela prehajati ob 17.28 po srednjeevropskem času. Takrat bo pri nas še pod obzorjem, pa tudi sicer te faze zaradi šibkosti polsence s prostim očesom niti ne zaznamo. V Zemljino senco bo Luna začela prehajati ob 18.27, vendar bo pri nas nad matematično obzorje vzšla šele ob 19.21. Nad dejanskim obzorjem bo še kasneje, prav zato priporočamo, da za opazovanje izberete območje z dobrim razgledom brez ovir. Luno bo, ker bo zatemnjena, seveda težje zaznati, ko bo lezla nad obzorje. Kot je pojasnil Igor Žiberna, profesor geografije in predsednik astronomskega društva Orion, bo azimut njenega vzhodišča okoli 99 stopinj, torej približno v smeri vzhod. V času maksimuma mrka bo višina Lune sedem stopinj, njen azimut pa 108 stopinj.

    Popolni lunin mrk se bo začel ob 19.30, vrhunec popolne faze pa bo ob 20.11, ob 20.52 bo Luna začela izstopati iz Zemljine sence v polsenco. »Popolni lunin mrk bo pri nas v večini potekal še v večernem mraku, saj bo tega dne Sonce za matematično obzorje zašlo ob 19.25, medtem ko se bo prava noč začela ob 21.11,« je Žiberna še zapisal na spletni strani društva.

    lunin mrk
    lunin mrk

    Faza popolnega mrka bo tako dolga uro in 22 minut, takrat bo Luna značilne rdečkaste barve, od tod ime krvava luna. Delni lunin mrk se bo končal ob 21.56, ko se bo vsa Luna ponovno znašla v Zemljini polsenci.

    Sama Luna, če bi stali na njenem površju, je zelo temna, je kot asfalt, za opečnate odtenke med mrkom pa je pravzaprav odgovorna Zemljina atmosfera, ki različno vpija barve. Tudi ko je Luna v Zemljini senci, del sončne svetlobe, ki prehaja skozi Zemljino atmosfero, doseže površino Lune in jo šibko osvetljuje. Barve s krajšimi valovnimi dolžinami – modra in vijoličasta – se lažje razpršijo kot barve z daljšimi valovnimi dolžinami, denimo rdeča in oranžna. Ker te daljše valovne dolžine prehajajo skozi Zemljino atmosfero, krajše pa se razpršijo, se Luna med luninim mrkom zdi oranžna ali rdečkasta. Več ko je v Zemljini atmosferi med mrkom še prahu, toliko bolj rdeča je Luna.

    Mrki niso nikoli sami ali, povedano drugače, ko nastopi lunin mrk, približno dva tedna prej ali kasneje sledi tudi sončni mrk. Ponavadi sta mrka v nekaj tednih dva v vrsti, včasih trije. Tokratnemu luninemu bo 21. septembra sledil delni sončni mrk, ki pa pri nas ne bo viden, opazovali ga bodo lahko na Novi Zelandiji in Antarktiki.

    Redki pojav

    Lunin mrk je astronomski pojav, ki se zgodi, ko je Zemlja točno med Soncem in Luno. Luna se takrat znajde v Zemljini senci, lunin mrk pa vedno nastopi v fazi, ko je polna Luna oziroma ščip. A lunin mrk se ne zgodi ob vsakem ščipu in sončni mrk ne ob vsakem mlaju.

    nastanek mrk Luna Sonce Zemlja
    nastanek mrk Luna Sonce Zemlja

    Vzrok tiči v naravi kroženja Lune okoli Zemlje in kroženja Zemlje okoli Sonca. »Če z Zemlje opazujemo spreminjanje položaja Sonca med letom, se nam zdi, da se Sonce premika. Ravnino, po kateri navidezno potuje Sonce, imenujemo ravnina ekliptike. Če bi bila ravnina kroženja Lune okoli Zemlje identična z ravnino ekliptike, bi lunin mrk res nastopil ob vsakem ščipu. A ravnina krožnice Lune okoli Zemlje ni identična z ekliptiko, pač pa je od nje odklonjena za kot okoli pet stopinj. Za nastop sončnega mrka je torej potreben še en pogoj: Lunina orbita mora v ščipu sekati ekliptiko. Točko, v kateri se to zgodi, imenujemo vozel. Kjer Luna prečka ekliptiko na svoji poti proti severu, je dvižni vozel, kjer pa seka ekliptiko na poti proti jugu, nastopi padni vozel,« je razložil Igor Žiberna.

    Dodal je, da »če bi bila Sonce in Luna točkasti telesi, bi se mrk zgodil le takrat, ko bi bila Sonce in Luna natančno v vozlu. Ker pa imata obe telesi svojo navidezno velikost, ki je okoli pol stopinje, lahko nastopi mrk tudi takrat, ko sta obe v bližini vozla. Za pojav popolnega luninega mrka sme biti Luna največ 4,6 stopinje vstran od vozla. Vozla sta okoli pol leta narazen in trenutno mrki nastopajo od februarja do aprila ter med avgustom in oktobrom.«

    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poroka Goloba in Tine Gaber: Zgolj ljubezen ali tudi političen kapital?

    Vse, kar predsednik vlade počne, gradi njegovo politično telo, a bolj modro bi bilo poroko načrtovati tik pred volitvami, menijo naši sogovorniki.
    3. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Štirikratni zmagovalec Toura je po padcu utrpel smrtno nevarno poškodbo srca

    Chris Froome še dolgo ne bo mogel sesti na kolo. Geraint Thomas na domačih cestah končuje kariero.
    Matic Rupnik 3. 9. 2025 | 09:58
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Občinski vrtički

    Molova prepoved trajnic povzročila upor vrtičkarjev

    Ljubljanska mestna občina se sklicuje na stroške in pritožbe zakupnikov, a več kot polovica vrtičkarjev na Ježici podpisala peticijo za preklic prepovedi.
    Maja Prijatelj Videmšek 3. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Javne finance

    Proračunski primanjkljaj presegel milijardo evrov

    V fiskalnem svetu opozarjajo, da je povečanje primanjkljaja izključno posledica višje tekoče porabe.
    Karel Lipnik 3. 9. 2025 | 11:21
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Gradnja

    Tudi bivalno okolje vpliva na delovno učinkovitost

    Trajnost in skupnost v ospredju novega stanovanjskega projekta v središču Ljubljane.
    Milka Bizovičar 4. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Malo podjetij s tujim lastništvom, a z velikim vplivom

    Ekonomsko najpomembnejša so bila pri nas predlani podjetja z lastniki iz Nemčije, Avstrije in Švice.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Prihodnost zdravja je v naših rokah

    Delov podjetniški center napoveduje poslovno konferenco Zdravje 2025: Zdravstveni sistem nove generacije.
    3. 9. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Evropa mora preiti od besed k odločnemu ukrepanju

    Razvoju novih oblik zdravljenj morajo slediti zdravstveni sistemi z vlaganji v znanje in opremo, poudarjata Georg Schroeckenfuchs in Aymeric Royere, Novartis.
    Milka Bizovičar 3. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    lunin mrklunamrknočno nebovesolje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Marija z detetom in šestimi svetniki se vrača domov

    Vittore Carpaccio: Njegovo dragoceno delo, ki so ga leta 1940 iz Pirana odpeljali v vilo Manin v Furlanijo, je danes na poti v Slovenijo
    Boris Šuligoj 4. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojaška parada v Pekingu

    Xi in Putin o presaditvi organov in nesmrtnosti v zasebnem pogovoru

    Voditelja, ki sta na oblasti že 13 in 25 let, sta se na vojaški paradi v Pekingu pogovarjala, kako prelisičiti smrt.
    4. 9. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP ZDA

    Sinner strl rojaka in se prebil med najboljše štiri

    Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je v treh nizih slavil proti Lorenzu Musettiju. V polfinalu ga čaka Kanadčan Felix Auger-Aliassime.
    4. 9. 2025 | 07:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Donald Trump: Putin ve, kje stojim

    Trump je dejal, da »boste videli, da se bodo stvari zgodile«, če ZDA ne bodo zadovoljne s Putinovimi odločitvami glede Ukrajine.
    4. 9. 2025 | 07:18
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ovčjereja

    Bolezen modrega jezika pustoši po Sloveniji, rejci opozarjajo na izgube

    Po besedah kmetov je bolezen modrega jezika ovčjerejo potisnila na rob zloma, kar je posledica tudi dolgoletne neodzivnosti države.
    4. 9. 2025 | 07:13
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP ZDA

    Sinner strl rojaka in se prebil med najboljše štiri

    Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je v treh nizih slavil proti Lorenzu Musettiju. V polfinalu ga čaka Kanadčan Felix Auger-Aliassime.
    4. 9. 2025 | 07:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Donald Trump: Putin ve, kje stojim

    Trump je dejal, da »boste videli, da se bodo stvari zgodile«, če ZDA ne bodo zadovoljne s Putinovimi odločitvami glede Ukrajine.
    4. 9. 2025 | 07:18
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ovčjereja

    Bolezen modrega jezika pustoši po Sloveniji, rejci opozarjajo na izgube

    Po besedah kmetov je bolezen modrega jezika ovčjerejo potisnila na rob zloma, kar je posledica tudi dolgoletne neodzivnosti države.
    4. 9. 2025 | 07:13
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    NALOŽBE V NEPREMIČNINE

    Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo