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    V osončju odkrili nov pritlikavi planet?

    Odkritje tako velikega telesa, s premerom približno 1.000 kilometrov, je dogodek, ki se zgodi morda enkrat v generaciji.
    Transneptunska telesa ležijo za orbito Neptuna, od tod tudi ime. FOTO: NSF–DOE/Observatorij Vere Rubin  
    Galerija
    Transneptunska telesa ležijo za orbito Neptuna, od tod tudi ime. FOTO: NSF–DOE/Observatorij Vere Rubin  
    S. S.
    28. 10. 2026 | 13:35
    5:05
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    Na uradni seznam nebesnih teles v našem osončju bodo morda dodali pritlikavi planet. Oddaljeno, ledeno telo, začasno poimenovano 2026 ED138, kroži po našem osončju onstran Plutona, ki je med pritlikavimi planeti najbolj znan. Odkrili so ga v podatkih teleskopa Simonyi Survey v observatoriju Vere Rubin.

    Po prvih meritvah se ED138 uvršča med največje kandidate za status pritlikavega telesa, ki so jih kdajkoli odkrili za orbito Neptuna. Če bo prestal dodatna preverjanja, se bo pridružil petim »pritlikavcem«, ki jih priznava Mednarodna astronomska zveza: Pluton, Ceres, Eris, Haumea in Makemake. Kandidatov za ta naziv je še veliko. 

    Prve rezultate opazovanj sta predstavila Matthew Holman, astrofizik iz Centra za astrofiziko pri Harvardu, in Mario Jurić, profesor astronomije na Univerzi v Washingtonu ter vodja programa o osončju pri observatoriju Rubin.

    »Odkritje tako velikega telesa, s premerom približno 1.000 kilometrov, je dogodek, ki se zgodi morda enkrat v generaciji,« je dejal Jurić. »To je največje transneptunsko telo, odkrito v zadnjih približno 20 letih. Observatorij Rubin ga je odkril, medtem ko smo še vedno izvajali zagon teleskopa,« je pojasnil hrvaški astronom.

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    Observatorij, ki bo lahko dal odgovor, ali obstaja deveti planet

    Holman je podatke 13. oktobra obdeloval z iskalnim programom, ki ga je razvil skupaj s kolegom Kevinom Napierjem. Program je zasnovan tako, da pregleda milijarde zaznanih gibljivih teles in jih primerja. Tako je Holman v podatkih odkril ED138; njegova svetlost in oddaljenost pa sta nakazovala, da je neobičajno velik. »Moja prva reakcija je bila navdušeno, a nejeverno presenečenje. Takšna telesa so zelo redka, zato sem začel preverjati, ali sem morda jaz ali program storila napako.«

    Skica, kje je trenutno kandidat za pritlikavi planet 2026 ED138. VIR: Observatorij NSF–DOE Vera C. 
    Skica, kje je trenutno kandidat za pritlikavi planet 2026 ED138. VIR: Observatorij NSF–DOE Vera C. 

    Da bi odpravili dvome, je še Jurić preiskal podatke ter našel še 20 opazovanj, ki segajo do marca letos. Ekipa je ED138 opazila tudi na arhivskih slikah iz drugih raziskav, ki segajo vse do leta 2016. To je omogočilo, da so lahko nebesnemu telesu po tirnici sledili kar deset let.

    ED138 je trenutno od Sonca oddaljen približno 46 astronomskih enot (ena astronomska enota znaša okoli 150 milijonov kilometrov - gre za povprečno razdaljo med Zemljo in Soncem). Pluton kroži na povprečni razdalji 40 astronomskih enot. ED138 se tako uvršča med transneptunska telesa (TNO), ki so za raziskovalce zanimiva, ker bi lahko razložila, kako se je oblikovalo osončje. V začetnem kaosu so se namreč večji planeti in manjša telesa selila sem ter tja.

    Observatorij Vere Rubin je postavljen v Čilu. FOTO: Juan Gonzalez/Reuters
    Observatorij Vere Rubin je postavljen v Čilu. FOTO: Juan Gonzalez/Reuters

    Kaj sploh je pritlikav planet?

    Mednarodna astronomska zveza pritlikavi planet definira kot nebesno telo, ki kroži okoli Sonca, ima zadostno maso, da ga njegova lastna gravitacija stisne v (skoraj) okroglo obliko, ni očistil okolice okoli svoje orbite in ni satelit. 

    Na podlagi opazovanj je ED138 velik med 600 in 1500 kilometri, in naj bi bil okrogel, a za dokončno potrditev oblike, velikosti in mase, bodo potrebna dodatna opazovanja.

    Do zdaj ga niso odkrili zaradi njegove lokacije. Kljub zmogljivosti tehnologije je območje za orbito Neptuna zelo zelo oddaljeno in so vsa telesa videti kot zamazane pikice, prav tako pa je bil ED138 odkrit v območju neba blizu ravnine Galaksije – gosto naseljenem območju, polnem milijonov zvezd. Za večino teleskopov se je ED138 tako izgubil med neštetimi viri v ozadju.

    A observatorij Vere Rubin neprekinjeno opazuje celotno nebo južne poloble in beleži vse spremembe, prav tako so raziskovalci – med temu tudi slovenski z univerze v Novi Gorici – razvili posebne algoritme, ki prečesavajo milijone do milijarde svetlobnih točk, da bi identificirali znanstveno zanimive. V podatkih sicer iščejo tudi nove asteroide, pa eksplozije supernov, plimska raztrganja zvezd …

    »To odkritje je šele začetek: ko identificiramo nov objekt, lahko preiščemo posnetke iz preteklih mesecev, včasih celo desetletij, in ga najdemo na posnetkih, kjer ga nihče ni vedel iskati. Ta zmožnost, da objekte ne le odkrijemo, ampak tudi ’ponovno odkrijemo’, spreminja hitrost in natančnost, s katero lahko določimo njihove orbite in razumemo oddaljeni sončni sistem,« je dejal Jurić.

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    2026 ED138PRITLIKAVI PLANETvesoljeastronomijaAstrofizikaobservatorij Vere Rubin

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