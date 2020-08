FOTO:V pandemiji je zaživela virtualna resničnost

Dr. Kaja Antlej je odraščala z enciklopedijami, atlasi, revijo Dinozavri in serijo Mladi Indiana Jones. Zametki, ki so se (s)kalili skozi študij, so jo (na koncu enega od poglavij) odpeljali v Avstralijo, kjer v tem trenutku živi in dela. Pravi, da je bila po spletu okoliščin prva iz Slovenije, ki je doktorirala iz heritologije. Gre za področje, v katerem se močno prepletajo interdisciplinarnost in varovanje ter muzealizacija dediščine.Možnosti predstavitve dediščine z novimi tehnologijami je nepregledna vrsta, vedno več muzejev se poslužuje interaktivnega načina predstavljanja zbirk, saj tako medse pritegnejo predvsem ...