V Planici bodo ležali

Pri Evropski vesoljski agenciji (Esa) nadaljujejo s projektom »ležanja v imenu znanosti« , saj s tem pridobivajo dragocene podatke, kako se bodo človeška telesa prilagajala in spreminjala, če bomo kdaj bivali v vesolju.Jasno je, da se v breztežnosti izgublja mišična masa, zmanjša se gostota kosti, negativen je vpliv na oči, telesne tekočine se umerijo proti glavi. Naša telesa so pač prilagojena na Zemljo in če želimo delati in celo živeti na Luni ali Marsu, morajo znanstveniki dodobra spoznati vse procese, da bi se lahko uspešno spopadali z izzivom spremenjenih okoliščin.Ogromno podatkov o vplivu breztežnosti vesoljske agencije zbirajo na Mednarodni vesoljski postaji, dodatne raziskave pa potekajo tudi na Zemlji. Približno enake učinke doživljajo prostovoljci, ki dolgo časa ležijo v postelji, in sicer z glavo navzdol pri naklonu šestih stopinj. Med poskusom, ki traja 60 dni, morajo prostovoljci ležati tako, da se vsaj ena rama dotika postelje (in to tudi med tuširanjem ali opravljanjem male oziroma velike potrebe).Do zdaj je Esa projekte vodila v Toulousu v Franciji in v Kölnu v Nemčiji, po novem pa so 60-dnevni poskus organizirali tudi v nordijskem centru v Planici, enak poskus istočasno poteka še v Toulousu.Pri Esi so izpostavili, da je Planica sploh primerno okolje, saj je na višji nadmorski višini. V sobah testirajo tudi hipoksijo, torej da prostovoljci ležijo v sobi z manj kisika, kar bo zelo verjetna okoliščina v majhnih kapsulah na dolgih potovanjih. V vseh centrih imajo tudi centrifugo, da umetno ponazarjajo gravitacijo. Na njih bodo tudi posebne naprave za telovadbo, da bodo lahko primerjali učinke samo centrifuge oziroma kombinacije vrtenja in vadbe.V Franciji bo medtem 20 žensk pet dni ležalo v posebnih vodnih posteljah, ki še najbolj posnemajo lebdenje astronavtov na vesoljski postaji.»Veliko prošenj prostovoljcev dobimo, da bi sodelovali v teh študijah, a to ni šala,« je poudarila vodja Esine ekipe za človeške posadke. »Ležati v postelji se sliši res zabavno, a ugodje hitro mine, še posebej, ko začnejo mišice izgubljati svojo moč. Zahvaljujemo se prostovoljcem, ki žrtvujejo svoj vsakdan za dobrobit raziskovanj.«Rezultati niso dobrodošli za vesoljska potovanja, ampak tudi za ljudi na Zemlji, ki so zaradi različnih vzrokov priklenjeni na posteljo. Na vse nas in na vse, kar počnemo, vpliva gravitacija, a pravzaprav malo vemo o njenih učinkih, so še navedli pri Esi in dodali, da pravzaprav do nedavnega nismo imeli tehnologije, da bi jo natančno preučevali.