V povezavi s hekerskim napadom na twitterju aretirali 17-letnika

Po podatkih Twitterja so hekerji napadli okoli 130 računov. FOTO: Olivier Douliery/Afp

Ameriške oblasti so v petek aretirale 17-letnika ki mu očitajo, da je bil glavni načrtovalec hekerskega napada na račune znanih oseb na twitterju in prevare z bitcoini , s katero naj bi skupina v nekaj urah pridobila več kot 100.000 ameriških dolarjev. »To ni bil navaden 17-letnik,« je sporočil kalifornijski državni tožilec. »Šlo je za izjemno sofisticiran napad,« je še povedal Warren.Poleg omenjenega 17-letnika, ki so ga aretirali na Floridi, naj bi obtožnica bremenila še dve osebi. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je eden od osumljencev 19-letniz vzdevkom Chaewon iz Velike Britanije, drugi pa 22-letniz vzdevkom Rolex s Floride. Tožilstvo aretiranega 17-letnika obtožuje 30 kaznivih dejanj, med drugim goljufije v organizirani združbi, kraje identitete in vdiranja v računalniški sistem.Hekerji so ciljali na vplivne osebe, kot so nekdanji predsednik ZDAa, soustanovitelj Microsoftas, ustanovitelj Tesle, demokratski predsedniški kandidatin šef Amazona. Preko ukradenih profilov so skušali prepričati sledilce, naj jim pošljejo bitcoine. To naj bi počeli med 3. majem in 16. julijem, glavna prevara pa naj bi bila izvedena 15. julija.Warren je izpostavil, da lahko takšna prevara odločilno vpliva na mednarodne finančne trge, ameriško politiko in mednarodno diplomacijo. »Če misliš, da lahko preko spleta goljufaš ljudi in za to ne boš kaznovan, te čaka neprijetno spoznanje,« je dejal.Po podatkih Twitterja so hekerji napadli okoli 130 računov. Sporočila naj bi pošiljali s 45, podatke pa nalagali s sedmih Twitter računov. »Zahvaljujemo se za hitro ukrepanje organov pregona, s katerimi bomo sodelovali tudi v nadaljnji preiskavi primera,« so po aretaciji glavnega osumljenca sporočili iz Twitterja.