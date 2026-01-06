V Slovenijo prihaja astronavtka slovenskega rodu Sunita Williams

Slovenijo bo med 13. in 16. januarjem obiskala nekdanja astronavtka ameriške vesoljske agencije Nasa Sunita Lyn Williams, ki velja za eno najuspešnejših ameriških astronavtk v zgodovini. V torek se bo srečala z ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon v Centru Noordung v Vitanju, so sporočili z ministrstva.

Williamsova prihaja na obisk na povabilo podpredsednice vlade in ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon ter podpredsednika vlade in ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona. Gre za pomembno priložnost za Slovenijo, ki tudi na svetovni ravni pušča pečat v vesoljski industriji ter spodbuja znanost, inovacije in mednarodno sodelovanje v vesolju, so pojasnili.

Sunita Williams se je marca lani s Spacexovim dragonom tako vrnila na Zemljo. FOTO: Nasa/AFP

V okviru obiska se bo srečala s predsednico Natašo Pirc Musar, s predsednikom vlade Robertom Golobom ter z več ministri. Posebna pozornost bo namenjena predstavitvi slovenskih dosežkov v znanosti in tehnologiji, še posebej v kontekstu polnopravnega članstva Slovenije v Evropski vesoljski agenciji od 1. januarja 2025 in pristopa Slovenije k sporazumu Artemis v letu 2024, ki odpira nove priložnosti za sodelovanje v globalnih raziskovalnih programih.

Sunita Williams bo obiskala tudi Nordijski center Planica in Laboratorij za gravitacijsko fiziologijo Instituta Jožef Stefan v Planici, ki v sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo proučuje vpliv mikrogravitacije na človeško telo. Astronavtka bo na Fakulteti za matematiko in fiziko ter na Fakulteti za strojništvo nagovorila tudi študente Univerze v Ljubljani, kjer bo spregovorila o svojih izkušnjah v vesolju in o vlogi znanosti pri razumevanju prihodnosti človeštva.

V fokusu bodo še teme, kot so vloga žensk v znanosti, pomen mednarodnega sodelovanja ter spodbuda mladim, da izberejo pot raziskovanja in inovacij.

Sunita Williams in Butch Wilmore pred odhodom na postajo junija 2024. FOTO: Miguel J. Rodriguez Carrillo/AFP

Obisk vključuje še srečanje z raziskovalci na Univerzi v Novi Gorici v organizaciji Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, kjer bo poudarjen pomen povezovanja znanja, izkušenj in skupnih ciljev med Slovenci doma in po svetu. Williamsova bo obisk sklenila z ogledom inovativnega letalskega podjetja Pipistrel v Gorici.

Sunita Williams je bila v svoji karieri trikrat v vesolju, skupno je tam preživela 608 dni. Nazadnje je bila na Mednarodni vesoljski postaji lani. Poleti 2024 je na postajo pripotovala z boeingovim starlinerjem. Zaradi zapletov se je odprava z osmih dni podaljšala na devet mesecev.

Sunita Williams je Slovenijo v preteklosti že večkrat obiskala, še posebej je povezana z Lešami pri Tržiču, rojstnim krajem njene prababice Marije Bohinec. Leta 2013 ji je takratni predsednik republike Slovenije Borut Pahor podelil posebno odlikovanje – medaljo za zasluge za izjemen prispevek k promociji znanosti med mladimi.

Leta 2020 je prejela tudi nagrado za življenjsko delo ameriško-slovenske izobraževalne fundacije. Njeno neomajno zavzemanje za izobraževanje, vključenost žensk v znanost ter mednarodno sodelovanje Slovenijo umešča na zemljevid držav, ki dejavno sooblikujejo prihodnost raziskovanja vesolja.