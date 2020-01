V soboto novi ključni test za Spacexovo kapsulo

Nasa in Spacex se pripravljata na še zadnji večji test, preden bodo v kapsulo za človeško posadko sedli astronavti. Gre za testiranje sistemov v izrednih razmerah po izstrelitvi rakete.Dragon za človeško posadko bo v vesolje letel s paradno Spacexovo raketo falcon 9. Če bi se pri izstrelitvi karkoli zapletlo, ima kapsula pogon, da se odlepi od rakete in astronavte ponese na varno. Testiranje bo po napovedih nase potekalo to soboto na Floridi.Še pred izstrelitvijo bodo ekipe opravile vse postopke, kot če bi šlo zares. Po izstrelitvi bo falcon 9 sledil smeri, kot če bi dragon potoval na mednarodno vesoljsko postajo, da bodo na kapsulo delovale enake sile kot pri pravem poletu.Pri testiranju bo kapsula avtomatsko sprožila sisteme za odlet v sili po eni minuti in pol po izstrelitvi. Po tem se bodo motorji rakete, kot opisano na spletni strani Nase, ugasnili, prižgali pa se bodo motorji superdraco, s katerimi je opremljena kapsula. Motorji bodo dragona orientirali za pravilno pristajanje, nato se bodo odprla padala. Kapsula bo po načrtih nežno pristala v Atlantskem oceanu, kjer bodo v bližini že čakale Spacexove ekipe.Animacija testiranja sistemov za izredne razmere:Navadili smo se, da Spacexove rakete pristajajo na trdnih tleh ali plavajočih ploščadih, tokrat pa bo po napovedih falcon razpadel v zraku nad oceanom. Kako bo razpadel, je odvisno od različnih dejavnikov na dan izstrelitve, kot so veter in majhne razlike pri doseženi višini. Osebje bo v pripravljenosti, da nemudoma začne pobirati dele razpadle rakete.Testiranje bo pospremila še reševalna vaja ameriške vojske, ki bi priskočila na pomoč, če bi se zgodila prava nesreča vesoljskega plovila na odprtem morju.Dragon za človeško posadko je lani aprila že poletel do postaje, a nato je ista kapsula eksplodirala pri rutinskem testu. Pri podjetju so nato spremenili nekatere parametre.Poleg Spacexa kapsulo za človeško posadko razvija še Boeing, ki se jim je testni polet do postaje decembra lani ponesrečil. Zaradi napačnega sistemskega časa je bil namreč starliner prenizko, da bi se pravilno utiril v orbito za srečanje s postajo. Po dveh dnevih kroženja okoli Zemlje je nato Boeingovi kapsuli uspel pristanek na trdnih tleh . Astronavti zdaj v vesolje letijo le z ruskimi sojuzi.