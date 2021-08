Zore na Brezjah pozval ljudi k cepljenju

12.30 Poziv k cepljenju

Ob prazniku Marijinega vnebovzetja danes narodno svetišče Marije Pomagaj na Brezjah obiskujejo številni romarji. Zaradi epidemioloških razmer so se v manjšem številu udeležili osrednje maše, prihajajo pa preko celega dne. Na osrednji maši jih je nagovoril ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, ki jih je pozval tudi k cepljenju.Največji Marijin praznik že drugo leto zapored poteka ob opozorilih zaradi epidemioloških razmer. V luči teh razmer se je osrednje maše na Brezjah tokrat udeležilo manj ljudi kot prejšnja leta. Po oceni vodje Romarskega urada Brezjese je zbralo več sto ljudi. Kot je pojasnila, so ljudje resno vzeli opozorila in rajši ne prihajajo v večjo množico. Gredo na druge maše, ki potekajo tekom današnjega dne, ali pa so se k Mariji Pomagaj odpravili že prej.Danes na Brezjah od 8. do 14. ure poteka tudi cepljenje proti covidu-19, za katerega skrbi mobilna cepilna enota Kočevje, ki ga je angažiral Nacionalni inštitut za javno zdravje. Do 12. ure so cepili nekaj več kot 20 ljudi. K cepljenju pa je po osrednji maši povabil in spodbudil tudi Zore. Kot je poudaril, je pomembno, da poskrbimo ne le za našo dušo, temveč tudi za zdravje naših teles in hkrati tudi za zdravje naših bližnjih.V soboto so opravili 920 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 95 okužb z novim koronavirusom, piše na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivnih testov je bil tako 10,3-odstoten. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 183, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa 99.V soboto so potrdili 169 okužb manj kot dan prej, a je bilo opravljenih bistveno manj testov. V primerjavi s soboto pred tednom dni pa je bilo okužb tokrat 27 več.Delež pozitivnih testov se je v soboto v primerjavi z dnevom poprej znižal za 3,8 odstotne točke. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je povzpelo za tri, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa za eno okužbo.Po oceni NIJZ je v državi trenutno 2150 aktivnih okužb, kar je 36 več kot dan prej.V petek so opravili tudi 20.883 hitrih antigenskih testov na okužbo z novim koronavirusom, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testiranjem.Skupina raziskovalcev Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru je razvila hitri test za odkrivanje protiteles virusa sars-cov-2 na osnovi nanodelcev zlata. Če se bo izkazal tudi v kliničnih raziskavah, bi se lahko pričela proizvodnja, s čimer bi lahko Slovenija postala samozadostna pri hitrem testiranju ljudi na covid-19.