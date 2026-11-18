Nemi in v globoki žalosti smo ostali ob kruti resnici, da se je ustavilo srce našega učitelja, velikega vzornika in soustanovitelja naše ustanove MC Medicor Slovenija akad. prof. dr. Ninoslava Radovanovića.

V svetu kardiologije in srčne kirurgije velja za eno največjih osebnosti. Po rodu Srb, doma iz okolice Niša, je medicino študiral v Beogradu, zatem pa odšel na podiplomski študij v Švico in specializiral na področju kardiovaskularne kirurgije v ekipi prof. dr. Charlesa Hahna, ki je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja po idejah prof. dr. Renéja Favalora razvijal evropsko srčno kirurgijo. Bil je v ekipi prve obvodne (bypass) operacije v Evropi, razvijal je številne nove kirurške tehnike pri operacijah žilnih bolezni in obolenj srčnih zaklopk.

Znanje z ženevske klinike je prenesel na štiri pomembne evropske klinike za srčno kirurgijo in kardiologijo, ki jih je pomagal tudi ustanoviti, to so kliniki Genolier in Cecile v Lozani v Švici, Univerzitetna klinika v Sremski Kamenici v Srbiji in Mednarodni center za zdravljenje bolezni srca in ožilja Medicor Slovenija. Pod njegovim vodstvom je bilo opravljenih 36 tisoč operacij na odprtem srcu, ob najmanjši smrtnosti bolnikov (manj kot dva odstotka), kar še danes velja za neprekosljiv dosežek v evropskem prostoru.

Prof. Radovanović je pomemben del strokovne poti namenil slovenskim bolnikom: že v Švici in zatem v Srbiji je operiral več tisoč Slovencev, med drugim je v 80. letih prvemu Slovencu uspešno presadil srce. V MC Medicor, kjer je kot vodja kirurškega programa deloval od ustanovitve leta 2004 do upokojitve leta 2013, pa je operiral še tisoče slovenskih in drugih bolnikov.

Profesor je še danes svetal zgled zdravnikom, ki na različnih klinikah po svetu nadaljujejo njegovo delo; zgled je s strokovnostjo, znanjem in novimi metodami, svetal zgled pa tudi kot človek, ki je pri delu in v odnosih spoštoval pravičnost, poštenost in vrednote družine.

V svojem skoraj polstoletnem delovanju v kardiokirurgiji je prejel številna priznanja, nagrade in nazive, med drugim je član Evropske akademije znanosti in umetnosti. Ob 80. rojstnem dnevu mu je predsednik republike Borut Pahor podelil najvišje državno odlikovanje, red za zasluge, »za pomemben prispevek k razvoju slovenske kardiokirurgije in izboljšanju zdravja številnih srčnih bolnikov v Sloveniji«.

Bil je izjemna osebnost, človek z neizmerno dobroto in strokovnim znanjem, ki ga je nesebično predajal naprej sodelavcem in mlajši generaciji kardiologov in srčnih kirurgov. V naših srcih in spominu ne ostaja samo kot neverjeten virtuoz srčne kirurgije, pač pa tudi kot človek, predan bolniku, neizmerno pošten, z vizijo zdravljenja, ki je ohranjala tisoče življenj njegovih bolnikov. Na svoji poti je skupaj s sodelavci reševal življenja na treh klinikah v Švici ter na kliniki v Srbiji in v Sloveniji. V vseh teh bolnišnicah so se zgrinjali po njegovo pomoč tisoči srčnih bolnikov. Vedno je bil pripravljen pomagati, življenje je posvetil medicini in srčni kirurgiji ter svoji družini, soprogi Nataši in sinovoma Ivanu in Nikoli, ki so mu v življenju pomenili največ.

Verjel je v dobroto v ljudeh, verjel je v znanost, z neverjetno energijo je povezoval strokovnjake srčne kirurge in kardiologe Evrope ter Severne in Južne Amerike. »Brez bolnikovega zaupanja ni prave medicine,« nas je vedno učil. Učil nas je, kako preganjati težo bolezni in kako ohraniti človekovo dostojanstvo v vsakem trenutku, predvsem med težkim zdravljenjem.

Ekipa MC Medicor Slovenija, ki šteje več kot 180 članov, je izgubila vzornika, ki je v slovenski medicinski prostor prinesel novo vizijo zdravljenja bolezni srca in žilja in ki bo vedno ostal svetla luč pri našem delu.

Več kot 36 tisoč bolnikom, od tega skoraj 10 tisoč Slovencem, je rešil življenje, njegovi bolniki tudi po 40 letih živijo tako, kot jim je najbolj želel: da je življenje vredno življenja.

Odšel je tiho in ponosno, kot si je želel ... Njegov odhod je nenadomestljiva izguba za medicinsko znanost tako pri nas kot v tujini.

Akad. prof. dr. Metka Zorc in ekipa MC Medicor