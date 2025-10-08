V Stockholmu bodo razglasili Nobelovega nagrajenca za kemijo

V Stockholmu bodo danes razglasili dobitnike Nobelove nagrade za kemijo.

Prenos v živo (od 11.45):

Lani so Nobelovo nagrado za kemijo prejeli ameriški znanstvenik David Baker za računalniško načrtovanje proteinov ter britansko-ameriški znanstveni dvojec Demis Hassabis in John Jumper iz podjetja Google DeepMind za delo na področju napovedovanja strukture proteinov z umetno inteligenco.

Sezona razglasitve letošnjih Nobelovih nagrajencev se je začela v ponedeljek z nagrajenci za medicino, v torek pa nadaljevala s področjem fizike.

MEDICINA: Nobelova nagrada za imunske varnostnike

FIZIKA: Nobelova nagrada za odkritja v kvantni mehaniki, ki letos praznuje sto let

V četrtek bodo razglasili nagrajenca za literaturo, v petek pa bodo v Oslu sporočili ime letošnjega prejemnika nagrade za mir. Kot zadnje bodo prihodnji ponedeljek razglasili letošnje Nobelove nagrajence za ekonomijo.

Nagrade bodo tako kot vsako leto podelili 10. decembra v Oslu in Stockholmu na obletnico smrti švedskega kemika, inženirja in izumitelja dinamita Alfreda Nobela, ki je umrl leta 1896. Vsaka nagrada letos prinaša ček v vrednosti milijon evrov. Če je dobitnikov več, se znesek razdeli med njimi.