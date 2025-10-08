  • Delo mediji d.o.o.
    Znanoteh

    V Stockholmu bodo razglasili Nobelovega nagrajenca za kemijo

    Razglasitvam znanstvenih Nobelovih nagrad sledijo še nagrade za literaturo, mir in ekonomijo.
    Nobelove nagrade veljajo za najprestižnejše nagrade na svetu. FOTO: Tom Little/Reuters
    Nobelove nagrade veljajo za najprestižnejše nagrade na svetu. FOTO: Tom Little/Reuters
    S. S.
    8. 10. 2025 | 09:07
    8. 10. 2025 | 09:11
    1:44
    V Stockholmu bodo danes razglasili dobitnike Nobelove nagrade za kemijo. 

    Prenos v živo (od 11.45):

    Lani so Nobelovo nagrado za kemijo prejeli ameriški znanstvenik David Baker za računalniško načrtovanje proteinov ter britansko-ameriški znanstveni dvojec Demis Hassabis in John Jumper iz podjetja Google DeepMind za delo na področju napovedovanja strukture proteinov z umetno inteligenco.

    Sezona razglasitve letošnjih Nobelovih nagrajencev se je začela v ponedeljek z nagrajenci za medicino, v torek pa nadaljevala s področjem fizike.

    MEDICINA: Nobelova nagrada za imunske varnostnike

    FIZIKA: Nobelova nagrada za odkritja v kvantni mehaniki, ki letos praznuje sto let

    V četrtek bodo razglasili nagrajenca za literaturo, v petek pa bodo v Oslu sporočili ime letošnjega prejemnika nagrade za mir. Kot zadnje bodo prihodnji ponedeljek razglasili letošnje Nobelove nagrajence za ekonomijo.

    Nagrade bodo tako kot vsako leto podelili 10. decembra v Oslu in Stockholmu na obletnico smrti švedskega kemika, inženirja in izumitelja dinamita Alfreda Nobela, ki je umrl leta 1896. Vsaka nagrada letos prinaša ček v vrednosti milijon evrov. Če je dobitnikov več, se znesek razdeli med njimi.

    Razlagamo

    Nobelova nagrada za fiziko: kaj je kvantno tuneliranje in kje ga najdemo?

    Letos mineva sto let od začetka razvoja sodobne kvantne mehanike.
    Saša Senica 7. 10. 2025 | 14:30
    Medicina

    Za prestižno nagrado je izvedel sredi divjine

    Fred Ramsdell je bil na pohodu v divjini Idaha, kjer ni omrežja, in so ga komaj doklicali z veselo novico.
    7. 10. 2025 | 10:50
    Na Hrvaškem odprli novo letovišče, vredno 85 milijonov evrov

    Podjetje Kermas Istra je dobilo prostor v 50-letno koncesijo od države, po izteku pa bo vse prešlo nazaj v državno last.
    6. 10. 2025 | 11:59
    Poslovil se je Blaž Kutin

    Nagrajeni scenarist, pisatelj in režiser je živel je med Ljubljano in Berlinom.
    Zdenko Matoz 6. 10. 2025 | 11:05
    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Izobrazba staršev pomembno vpliva na to, kakšne priložnosti bo imel otrok

    Za premagovanje vrzeli je pomembna zgodnja vključenost v vzgojo in izobraževanje. Nujna geografska porazdeljenost osnovnih storitev.
    Barbara Hočevar 7. 10. 2025 | 05:00
    Več iz teme

    KEMIJA

