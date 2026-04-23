V vesolju je zrasel za štiri centimetre

Tibor Kapu, rojen 5. novembra 1991, je lani poleti kot drugi madžarski raziskovalni astronavt poletel na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS). V odpravi Axiom 4 je 18 dni bival v vesoljskem laboratoriju, kjer je opravil številne znanstvene poskuse.

Je strojni inženir. Deloval je v farmacevtski in logistični panogi, v avtomobilski industriji pa je sodeloval pri razvoju hibridnih baterij, kasneje še pri razvoju zaščite pred vesoljskim sevanjem. Leta 2023 se je uvrstil med štiri Madžare, izbrane izmed 247 kandidatov za astronavtski program Madžar v orbito (Hunor). Usposabljanje je obsegalo od letenja do simulacije vesoljskega okolja, skupaj s testi duševne in fizične vzdržljivosti.

Kapu se je med drugim poglobil v vesoljsko inženirstvo, zdravje v vesolju in zgodovino vesoljskih poletov, aktivno se je ukvarjal tudi z znanstvenimi poskusi. Maja 2024 je bil razglašen za izbranca za polet s Spacexovim dragonom, Gyula Cserényi pa je bil izbran za rezervnega astronavta. Kapu obožuje adrenalinske športe, je rekreativni padalec, kot tekač je pretekel 21 polmaratonov.

Odprava je trajala 20 dni. FOTO: Spacex

Poveljnica odprave Axiom 4 je bila Peggy Whitson, ki je s skupno 695 dnevi, preživetimi v vesolju, najbolj izkušena ameriška astronavtka. Pilot je bil Indijec Šubhanšu Šukla, Poljak Sławosz Uznański-Wiśniewski je bil tako kot Kapu specialist odprave.

Madžarski astronavt Tibor Kapu in rezervni astronavt Gyula Cserényi sta med obiskom v Sloveniji odprla razstavo Hungarians on Orbit – fotografski pregled programa Hunor – ki je na Lisztovem inštitutu – Madžarskem kulturnem centru Ljubljana na ogled do 8. maja.

Madžarska je od novembra 2015 polnopravna članica Evropske vesoljske agencije (Esa), vendar astronavtski program Hunor ni del Esinih programov. Zakaj je za manjše države pomembno, da imajo svoj nacionalni astronavtski program?

Izjemno pomembno. Res je Madžarska polnopravna članica Evropske vesoljske agencije, prav tako kot Slovenija. Vi ste se pridružili še ne dolgo tega in to je res velik dosežek in kot država ste na to lahko zelo ponosni.

Naš vesoljski program ni urad, ni agencija. Gre za projekt s časovno omejitvijo in določenim proračunom. V tem okviru je bilo treba pridobiti veliko kompetenc, kako potekata izbor in izobraževanje astronavtov, pri čemer je treba upoštevati vse mednarodne standarde. Pri našem izboru je aktivno sodelovala Esa in tudi naše urjenje je potekalo na precej podoben način, kot to teče pri Esi. Vendar smo mi proces začeli tako rekoč z ničle.

Mednarodna vesoljska postaja je vrhunski orbitalni laboratorij, kjer je na voljo kopica opreme za najrazličnejše eksperimente, zato je čas tam treba čim bolje izkoristiti. Zato smo morali znova natančno preučiti, katere eksperimente izbrati, da bodo ti najbolj koristili celotni skupnosti. Vesoljski človeški program torej temelji na dveh stebrih: izbira in priprava astronavta ter izbira in priprava eksperimentov. Sprva procesa potekata ločeno, na koncu se vse združi, saj mora imeti astronavt veliko znanja, da lahko poskuse uspešno izvede.

Tibor Kapu ima po poletu v vesolju vrsto javnih nastopov, s katerimi želi promovirati znanost in tehnologijo ter mlade navdihniti za poklice na tem področju. FOTO: Matej Družnik

Za mano je na stotine ljudi, ki so v preteklih letih delali na vesoljskem področju. Pred katerokoli panogo dodate besedo »vesoljsko«, na primer vesoljska biologija, vesoljska psihologija, vesoljska industrija, to pomeni, da se ukvarjate z najzahtevnejšimi problemi, saj je vesoljsko okolje neizprosno. Gre za znanost in tehnologijo na najvišji ravni in to področje ustvarja visokokakovostna delovna mesta, kar je seveda dobro za celotno državo. Vesoljske panoge so v vzponu – to so tehnologije in znanje prihodnosti.

Tako pridem do same odprave. V vesolje sem odpotoval s poljskim in indijskim prijateljem. Obe državi, tako kot Madžarska, sta morali leta čakati, da so njihovi državljani znova potovali v vesolje. Rakeš Šarma je kot prvi Indijec v vesolje potoval leta 1984, Mirosław Hermaszewski je kot prvi Poljak v orbito potoval leta 1978, Bertalan Farkas kot prvi Madžar leta 1980. Po več kot 40 letih so vse te države opazovale, kako njihovi ljudje potujejo v vesolje.

Samo pomislite, 1,5 milijarde ljudi je lahko opazovalo sodržavljana, ki potuje v vesolje. Pri nas je na milijone ljudi zrlo v ekrane s solznimi očmi, da so navijali za enega človeka. Ne glede na politična prepričanja, veroizpoved, vaš človek na vesoljski raketi, in to je močan združevalni trenutek. Gre za podoben učinek kot na olimpijskih igrah, ko vsa država drži pesti za peščico športnikov. Ta človek, ti ljudje vam postanejo blizu. V času delitev in razkolov, ne le v moji državi, so taki trenutki zelo pomembni.

In morda kot najpomembnejši argument: takšne odprave pomenijo spodbudo in navdih. Otrokom kažejo, da se da doseči sanje, spodbujajo jih, da se posvetijo naravoslovju, matematiki, tehniki, da so to področja, na katerih se odgovarja na največja vprašanja. V Evropi nam inženirjev manjka, zato potrebujemo vsako spodbudo, da kakšnega mladega usmerimo na to pot.

Ste vi že kot otrok sanjali, da boste astronavt?

Sanjal sem, da bi postal pilot lovskega letala. Ali pa nogometaš, čeprav pravzaprav nisem največji ljubitelj nogometa, raje imam košarko, ki jo tudi rad igram, rad tudi tečem in se ukvarjam še z nekaterimi drugimi športi. Vendar pa: izbrana nogometna vrsta ima na prsih državno zastavo, skupinica ljudi nosi enak dres, celoten narod navija zanje. To se mi je zdelo imenitno. Želel sem si, da bi postal nekdo, ki nekaj pomeni.

Mimogrede, moja babica mi je kot otroku iz horoskopa napovedala, da bo v mojem življenju pomembna številka dve. No, pa sem postal drugi madžarski astronavt. In da so mi usojene velike stvari, tako je babica menila, da bom verjetno premier, kar pa mi niti na pamet ne pade. Sem povsem zadovoljen, da sem astronavt. Stara starša sta žal že oba umrla, tako da me nista videla leteti. Sem pa mami, preden sem zapustil Zemljo, dejal, da ju bom pozdravil tam zgoraj.

Fotografija posadke Axiom 4, preden so s Spacexovim falconom 9 s Floride poleteli na ISS. FOTO: Steve Nesius/ Reuters

Menda ste se na razpis za astronavta prijavili zadnji dan. Zakaj ste oklevali?

Morda mi je to malo v navadi, da delam stvari zadnji dan. Ni pa šlo za oklevanje. Za razpis sem izvedel novembra 2021, a sem idejo pospravil v predal. Na začetku januarja 2022 – razpis je bil odprt do konca januarja – pa sem vendarle začel resneje razmišljati, da bi bilo morda zanimivo. Hkrati sem seveda ugotovil, da gre za zahteven razpis, za katerega je treba predložiti vrsto potrdil, od zdravniškega izvida do motivacijskega pisma, kup vprašalnikov, pa potrdilo o nekaznovanosti. No, za tega sem se prijavil precej pozno in pričakoval sem ga lahko v štirih do osmih dneh. Če bi prispel osmi dan, s prijavo ne bi bilo nič. Imel sem izjemno srečo, da so mi ga poslali že v štirih dneh. Vsekakor prijava na takšen razpis terja veliko časa.

Imeli ste precej konkurence, zaradi katerih lastnosti, menite, so za polet izbrali vas?

Težko je reči, ker ne poznamo dejavnikov, po katerih strokovnjaki ocenjujejo in izbirajo. Je pa teh dejavnikov zelo veliko. Preprosto ne vem, pri čem sem se izkazal bolje kot drugi. Je pa morda razlog tudi ta, da z Gyulom nisva nikoli lagala, kdo sva. Nikoli nisva nosila olepševalne maske, da sva kaj več od tega, kar sva. Iskrenost do sebe in drugih je pomembna.

Kako zahtevno je bilo urjenje?

Precej, veliko trdega dela je potrebnega. Veliko smo se naučili in pri tem sem neizmerno užival. Zrasel sem kot človek.

Denimo: vsak dan med osmo in enajsto uro smo morali telovaditi. Koliko ljudi lahko reče, da je telovadba del njihove službe? To je privilegij. Naučili smo se nekaj ruščine pa pilotiranja. Seveda so bile nekatere preizkušnje težke: na primer izolacijski treningi, ko sem bil zaprt šest dni v majhnem zabojniku. Znova sem se pri tem veliko naučil, tudi o sebi. Zelo pomembno je tudi, da si ekipni igralec. Ves čas pa je seveda bilo v zraku to, da nismo vedeli, kdo bo izbran.

Na ISS ste bili 18 dni, plus dva dni potovanja. Kako je teklo prilagajanje na vesoljsko okolje in seveda, kakšne so bile fizične težave pri povratku?

Vrnitev je pravzaprav težja. Breztežnost je za telo prijetna – lebdiš –, vendar so posledice lahko hude: mišice in kosti oslabijo, srce se skrči za nekaj odstotkov, krvi je pol litra manj. Poslabša se vid, čeprav k sreči ne takoj. Vestibularni sistem deluje čudno, pojavijo se glavoboli in zabuhlost obraza, ker žile potiskajo kri navzgor. Nos je zamašen. Nekateri čutijo hude bolečine v trebuhu in križu, ker se hrbtenica raztegne – sam sem v vesolju zrasel za štiri centimetre. Zdaj sem spet normalno velik. Ob vrnitvi te spremembe dobro občutiš. Dva dni sem bil omotičen, kot bi bil pijan. Zaradi oslabelih mišic sem se počutil šibkega.

Je pa pri teh spremembah čudovito spoznati, kako neverjetno je pravzaprav človeško telo. Kaj vse zmore! Kako se prilagaja!

26. junija 2025 so prispeli na ISS. FOTO: Nasa/AFP

Kaj vas je presenetilo, ko ste prispeli na ISS?

Veliko presenečenj me je pričakalo. Na primer: nemogoče je zložiti oblačila, ker kar lebdijo. Vse lebdi, vključno s tabo.

Da ne govorim o tem, kako lepa je Zemlja. Odšel sem seveda z določenimi pričakovanji, vendar so bila vsa presežena. Preprosto ni besed, da bi lahko ustrezno opisal to lepoto.

Pa tovarištvo, prijateljstvo. In kako dobro je celoten sistem premišljen, da vse brezhibno deluje.

Omenili ste tovarištvo. Pravo prijateljstvo so izpostavljali tudi člani posadke Artemis 2. Ste vi torej tudi doživeli takšno pozitivno izkušnjo? Posadka na ISS je sploh narodnostno pisana.

Posadka Axiom 4 je imela izjemno srečo, da jo je vodila Peggy Whitson – astronavtka z več kot 30-letno kariero. Ima obsežno znanje in odlična poznanstva. V sklepnih pripravah smo mesece tičali skupaj. Naučili smo se imeti radi drug drugega, kljub napakam, ki jih – kot ljudje – seveda imamo. Tako dobro smo se poznali, da si že ob najmanjši spremembi obraza vedel, kaj si, kdo od nas misli. To je zelo, zelo posebna vez. Ki pa jo potrebuješ, ker se navsezadnje lahko zaneseš na le te tri ljudi na krovu vesoljskega plovila. Zagotovo lahko rečem, da smo mi štirje – posadka Axiom 4 – izjemni prijatelji. Ne morem si več predstavljati življenja brez njih. Zelo sem ponosen in vesel, da sem tako neverjetno izkušnjo delil s takimi ljudmi.

Posadka Axiom-4 FOTO: Steve Nesius/Reuters

Od vašega poleta je že skoraj eno leto. Kako se vam je življenje spremenilo po poletu, kakšni so vaši aktualni projekti – se vam obeta še kakšna odprava v vesolje?

Življenje se je precej spremenilo. Zdaj imam obveznosti, ki jih prej nikoli nisem imel. Na primer veliko je javnih nastopov, številna povabila moram žal zavrniti, ker ni časa.

Sicer pa se trudimo, da bi ta astronavtski projekt spremenili v nekaj trajnega. Kot sem omenil, gre za časovno in finančno omejen program. V državi imamo zdaj nove odločevalce, ki bodo povedali, katero smer želijo ubrati. Resnično upam, da bi priložnost za polet v orbito dobil tudi Gyula Cserényi, ki je bil moja rezerva. No, bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost.

Tibor Kapu in Gyula Cserényi FOTO: Matej Družnik

V prihodnosti si ljudje želijo, denimo, pristati na Marsu. Kako gledate na te želje?

To je izjemno zahtevno. Od 9000 problemov, ki jih moramo rešiti, da pridemo do tja, smo do zdaj rešili enega ali dva, če nekoliko karikiram. Verjamem pa, da se človeštvo lahko spopade s takimi izzivi. Ni pa pri tem pomembno le to, ali smo nekaj sposobni storiti ali ne. To si moramo tudi želeti. Predvsem odločevalci morajo imeti to željo, pri čemer so seveda pomembna tudi sredstva.

Ne pričakujem, da bi se pristanek na Marsu lahko zgodil prej kot čez 20 let. Preprosto preveč je izzivov. Dobro pa bi bilo, če bi imeli dva doma. Očitno je, da noben ne bo tako lep, kot je Zemlja, vendar je zanimivo zasledovati idejo o človeštvu kot večplanetarni vrsti.

Bi šli na Mars?

Na Luno takoj. No, če bi bila tehnologija dobra, bi verjetno šel tudi do Marsa.

Dragoni pristajajo na vodi. FOTO: Spacex

Še za konec, kateri del poleta vam je bil ljubši: izstrelitev ali pristanek?

Pristanek. Oh, ne, ne vem. Oboje je odlično. Ob izstrelitvi veš, da greš v vesolje. Pri pristajanju si v majhni kapsuli, ki močno vibrira in se trese. Hrup je velik, skozi okna pa vidiš plazmo – in ta je čudovita. Pa po pristanku vidiš še družino in vse prijatelje. Torej, oboje je neverjetno, ampak ... izberem pristanek.