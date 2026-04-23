    V vesolju je zrasel za štiri centimetre

    Madžarski astronavt Tibor Kapu: Tovrstne odprave so navdih, ki ga potrebujemo.
    Tibor Kapu na krovu ISS FOTO: Axiom Space  
    Saša Senica
    23. 4. 2026 | 09:32
    23. 4. 2026 | 10:14
    15:24
    A+A-

    Tibor Kapu, rojen 5. novembra 1991, je lani poleti kot drugi madžarski raziskovalni astronavt poletel na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS). V odpravi Axiom 4 je 18 dni bival v vesoljskem laboratoriju, kjer je opravil številne znanstvene poskuse.

    Je strojni inženir. Deloval je v farmacevtski in logistični panogi, v avtomobilski industriji pa je sodeloval pri razvoju hibridnih baterij, kasneje še pri razvoju zaščite pred vesoljskim sevanjem. Leta 2023 se je uvrstil med štiri Madžare, izbrane izmed 247 kandidatov za astronavtski program Madžar v orbito (Hunor). Usposabljanje je obsegalo od letenja do simulacije vesoljskega okolja, skupaj s testi duševne in fizične vzdržljivosti.

    Kapu se je med drugim poglobil v vesoljsko inženirstvo, zdravje v vesolju in zgodovino vesoljskih poletov, aktivno se je ukvarjal tudi z znanstvenimi poskusi. Maja 2024 je bil razglašen za izbranca za polet s Spacexovim dragonom, Gyula Cserényi pa je bil izbran za rezervnega astronavta. Kapu obožuje adrenalinske športe, je rekreativni padalec, kot tekač je pretekel 21 polmaratonov.

    Poveljnica odprave Axiom 4 je bila Peggy Whitson, ki je s skupno 695 dnevi, preživetimi v vesolju, najbolj izkušena ameriška astronavtka. Pilot je bil Indijec Šubhanšu Šukla, Poljak Sławosz Uznański-Wiśniewski je bil tako kot Kapu specialist odprave.

    Madžarski astronavt Tibor Kapu in rezervni astronavt Gyula Cserényi sta med obiskom v Sloveniji odprla razstavo Hungarians on Orbit – fotografski pregled programa Hunor – ki je na Lisztovem inštitutu – Madžarskem kulturnem centru Ljubljana na ogled do 8. maja.

    Madžarska je od novembra 2015 polnopravna članica Evropske vesoljske agencije (Esa), vendar astronavtski program Hunor ni del Esinih programov. Zakaj je za manjše države pomembno, da imajo svoj nacionalni astronavtski program?

    Izjemno pomembno. Res je Madžarska polnopravna članica Evropske vesoljske agencije, prav tako kot Slovenija. Vi ste se pridružili še ne dolgo tega in to je res velik dosežek in kot država ste na to lahko zelo ponosni.

    Naš vesoljski program ni urad, ni agencija. Gre za projekt s časovno omejitvijo in določenim proračunom. V tem okviru je bilo treba pridobiti veliko kompetenc, kako potekata izbor in izobraževanje astronavtov, pri čemer je treba upoštevati vse mednarodne standarde. Pri našem izboru je aktivno sodelovala Esa in tudi naše urjenje je potekalo na precej podoben način, kot to teče pri Esi. Vendar smo mi proces začeli tako rekoč z ničle.

    Mednarodna vesoljska postaja je vrhunski orbitalni laboratorij, kjer je na voljo kopica opreme za najrazličnejše eksperimente, zato je čas tam treba čim bolje izkoristiti. Zato smo morali znova natančno preučiti, katere eksperimente izbrati, da bodo ti najbolj koristili celotni skupnosti. Vesoljski človeški program torej temelji na dveh stebrih: izbira in priprava astronavta ter izbira in priprava eksperimentov. Sprva procesa potekata ločeno, na koncu se vse združi, saj mora imeti astronavt veliko znanja, da lahko poskuse uspešno izvede.

    Za mano je na stotine ljudi, ki so v preteklih letih delali na vesoljskem področju. Pred katerokoli panogo dodate besedo »vesoljsko«, na primer vesoljska biologija, vesoljska psihologija, vesoljska industrija, to pomeni, da se ukvarjate z najzahtevnejšimi problemi, saj je vesoljsko okolje neizprosno. Gre za znanost in tehnologijo na najvišji ravni in to področje ustvarja visokokakovostna delovna mesta, kar je seveda dobro za celotno državo. Vesoljske panoge so v vzponu – to so tehnologije in znanje prihodnosti.

    Tako pridem do same odprave. V vesolje sem odpotoval s poljskim in indijskim prijateljem. Obe državi, tako kot Madžarska, sta morali leta čakati, da so njihovi državljani znova potovali v vesolje. Rakeš Šarma je kot prvi Indijec v vesolje potoval leta 1984, Mirosław Hermaszewski je kot prvi Poljak v orbito potoval leta 1978, Bertalan Farkas kot prvi Madžar leta 1980. Po več kot 40 letih so vse te države opazovale, kako njihovi ljudje potujejo v vesolje.

    Samo pomislite, 1,5 milijarde ljudi je lahko opazovalo sodržavljana, ki potuje v vesolje. Pri nas je na milijone ljudi zrlo v ekrane s solznimi očmi, da so navijali za enega človeka. Ne glede na politična prepričanja, veroizpoved, vaš človek na vesoljski raketi, in to je močan združevalni trenutek. Gre za podoben učinek kot na olimpijskih igrah, ko vsa država drži pesti za peščico športnikov. Ta človek, ti ljudje vam postanejo blizu. V času delitev in razkolov, ne le v moji državi, so taki trenutki zelo pomembni.

    In morda kot najpomembnejši argument: takšne odprave pomenijo spodbudo in navdih. Otrokom kažejo, da se da doseči sanje, spodbujajo jih, da se posvetijo naravoslovju, matematiki, tehniki, da so to področja, na katerih se odgovarja na največja vprašanja. V Evropi nam inženirjev manjka, zato potrebujemo vsako spodbudo, da kakšnega mladega usmerimo na to pot.

    Ste vi že kot otrok sanjali, da boste astronavt?

    Sanjal sem, da bi postal pilot lovskega letala. Ali pa nogometaš, čeprav pravzaprav nisem največji ljubitelj nogometa, raje imam košarko, ki jo tudi rad igram, rad tudi tečem in se ukvarjam še z nekaterimi drugimi športi. Vendar pa: izbrana nogometna vrsta ima na prsih državno zastavo, skupinica ljudi nosi enak dres, celoten narod navija zanje. To se mi je zdelo imenitno. Želel sem si, da bi postal nekdo, ki nekaj pomeni.

    Mimogrede, moja babica mi je kot otroku iz horoskopa napovedala, da bo v mojem življenju pomembna številka dve. No, pa sem postal drugi madžarski astronavt. In da so mi usojene velike stvari, tako je babica menila, da bom verjetno premier, kar pa mi niti na pamet ne pade. Sem povsem zadovoljen, da sem astronavt. Stara starša sta žal že oba umrla, tako da me nista videla leteti. Sem pa mami, preden sem zapustil Zemljo, dejal, da ju bom pozdravil tam zgoraj.

    Menda ste se na razpis za astronavta prijavili zadnji dan. Zakaj ste oklevali?

    Morda mi je to malo v navadi, da delam stvari zadnji dan. Ni pa šlo za oklevanje. Za razpis sem izvedel novembra 2021, a sem idejo pospravil v predal. Na začetku januarja 2022 – razpis je bil odprt do konca januarja – pa sem vendarle začel resneje razmišljati, da bi bilo morda zanimivo. Hkrati sem seveda ugotovil, da gre za zahteven razpis, za katerega je treba predložiti vrsto potrdil, od zdravniškega izvida do motivacijskega pisma, kup vprašalnikov, pa potrdilo o nekaznovanosti. No, za tega sem se prijavil precej pozno in pričakoval sem ga lahko v štirih do osmih dneh. Če bi prispel osmi dan, s prijavo ne bi bilo nič. Imel sem izjemno srečo, da so mi ga poslali že v štirih dneh. Vsekakor prijava na takšen razpis terja veliko časa.

    Imeli ste precej konkurence, zaradi katerih lastnosti, menite, so za polet izbrali vas?

    Težko je reči, ker ne poznamo dejavnikov, po katerih strokovnjaki ocenjujejo in izbirajo. Je pa teh dejavnikov zelo veliko. Preprosto ne vem, pri čem sem se izkazal bolje kot drugi. Je pa morda razlog tudi ta, da z Gyulom nisva nikoli lagala, kdo sva. Nikoli nisva nosila olepševalne maske, da sva kaj več od tega, kar sva. Iskrenost do sebe in drugih je pomembna.

    Kako zahtevno je bilo urjenje?

    Precej, veliko trdega dela je potrebnega. Veliko smo se naučili in pri tem sem neizmerno užival. Zrasel sem kot človek.

    Denimo: vsak dan med osmo in enajsto uro smo morali telovaditi. Koliko ljudi lahko reče, da je telovadba del njihove službe? To je privilegij. Naučili smo se nekaj ruščine pa pilotiranja. Seveda so bile nekatere preizkušnje težke: na primer izolacijski treningi, ko sem bil zaprt šest dni v majhnem zabojniku. Znova sem se pri tem veliko naučil, tudi o sebi. Zelo pomembno je tudi, da si ekipni igralec. Ves čas pa je seveda bilo v zraku to, da nismo vedeli, kdo bo izbran.

    Na ISS ste bili 18 dni, plus dva dni potovanja. Kako je teklo prilagajanje na vesoljsko okolje in seveda, kakšne so bile fizične težave pri povratku?

    Vrnitev je pravzaprav težja. Breztežnost je za telo prijetna – lebdiš –, vendar so posledice lahko hude: mišice in kosti oslabijo, srce se skrči za nekaj odstotkov, krvi je pol litra manj. Poslabša se vid, čeprav k sreči ne takoj. Vestibularni sistem deluje čudno, pojavijo se glavoboli in zabuhlost obraza, ker žile potiskajo kri navzgor. Nos je zamašen. Nekateri čutijo hude bolečine v trebuhu in križu, ker se hrbtenica raztegne – sam sem v vesolju zrasel za štiri centimetre. Zdaj sem spet normalno velik. Ob vrnitvi te spremembe dobro občutiš. Dva dni sem bil omotičen, kot bi bil pijan. Zaradi oslabelih mišic sem se počutil šibkega.

    Je pa pri teh spremembah čudovito spoznati, kako neverjetno je pravzaprav človeško telo. Kaj vse zmore! Kako se prilagaja!

    Kaj vas je presenetilo, ko ste prispeli na ISS?

    Veliko presenečenj me je pričakalo. Na primer: nemogoče je zložiti oblačila, ker kar lebdijo. Vse lebdi, vključno s tabo.

    Da ne govorim o tem, kako lepa je Zemlja. Odšel sem seveda z določenimi pričakovanji, vendar so bila vsa presežena. Preprosto ni besed, da bi lahko ustrezno opisal to lepoto.

    Pa tovarištvo, prijateljstvo. In kako dobro je celoten sistem premišljen, da vse brezhibno deluje.

    Omenili ste tovarištvo. Pravo prijateljstvo so izpostavljali tudi člani posadke Artemis 2. Ste vi torej tudi doživeli takšno pozitivno izkušnjo? Posadka na ISS je sploh narodnostno pisana.

    Posadka Axiom 4 je imela izjemno srečo, da jo je vodila Peggy Whitson – astronavtka z več kot 30-letno kariero. Ima obsežno znanje in odlična poznanstva. V sklepnih pripravah smo mesece tičali skupaj. Naučili smo se imeti radi drug drugega, kljub napakam, ki jih – kot ljudje – seveda imamo. Tako dobro smo se poznali, da si že ob najmanjši spremembi obraza vedel, kaj si, kdo od nas misli. To je zelo, zelo posebna vez. Ki pa jo potrebuješ, ker se navsezadnje lahko zaneseš na le te tri ljudi na krovu vesoljskega plovila. Zagotovo lahko rečem, da smo mi štirje – posadka Axiom 4 – izjemni prijatelji. Ne morem si več predstavljati življenja brez njih. Zelo sem ponosen in vesel, da sem tako neverjetno izkušnjo delil s takimi ljudmi.

    Od vašega poleta je že skoraj eno leto. Kako se vam je življenje spremenilo po poletu, kakšni so vaši aktualni projekti – se vam obeta še kakšna odprava v vesolje?

    Življenje se je precej spremenilo. Zdaj imam obveznosti, ki jih prej nikoli nisem imel. Na primer veliko je javnih nastopov, številna povabila moram žal zavrniti, ker ni časa.

    Sicer pa se trudimo, da bi ta astronavtski projekt spremenili v nekaj trajnega. Kot sem omenil, gre za časovno in finančno omejen program. V državi imamo zdaj nove odločevalce, ki bodo povedali, katero smer želijo ubrati. Resnično upam, da bi priložnost za polet v orbito dobil tudi Gyula Cserényi, ki je bil moja rezerva. No, bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost.

    V prihodnosti si ljudje želijo, denimo, pristati na Marsu. Kako gledate na te želje?

    To je izjemno zahtevno. Od 9000 problemov, ki jih moramo rešiti, da pridemo do tja, smo do zdaj rešili enega ali dva, če nekoliko karikiram. Verjamem pa, da se človeštvo lahko spopade s takimi izzivi. Ni pa pri tem pomembno le to, ali smo nekaj sposobni storiti ali ne. To si moramo tudi želeti. Predvsem odločevalci morajo imeti to željo, pri čemer so seveda pomembna tudi sredstva.

    Ne pričakujem, da bi se pristanek na Marsu lahko zgodil prej kot čez 20 let. Preprosto preveč je izzivov. Dobro pa bi bilo, če bi imeli dva doma. Očitno je, da noben ne bo tako lep, kot je Zemlja, vendar je zanimivo zasledovati idejo o človeštvu kot večplanetarni vrsti.

    Bi šli na Mars?

    Na Luno takoj. No, če bi bila tehnologija dobra, bi verjetno šel tudi do Marsa.

    Še za konec, kateri del poleta vam je bil ljubši: izstrelitev ali pristanek?

    Pristanek. Oh, ne, ne vem. Oboje je odlično. Ob izstrelitvi veš, da greš v vesolje. Pri pristajanju si v majhni kapsuli, ki močno vibrira in se trese. Hrup je velik, skozi okna pa vidiš plazmo – in ta je čudovita. Pa po pristanku vidiš še družino in vse prijatelje. Torej, oboje je neverjetno, ampak ... izberem pristanek.

    Sorodni članki

    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Posadka, ki nas je spomnila, da je Zemlja oaza

    Poslali so nam čudovite posnetke, ki so v nas vzbudili čudenje; ki so nas opomnili, da lahko na stvari pogledamo tudi z druge perspektive.
    Saša Senica 13. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Kdo je prva ženska, ki je potovala okoli Lune

    Christina Koch je prva ženska, ki je obletela Luno. V vesolju je bila skupaj več kot 330 dni.
    Saša Senica 10. 4. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Zvezdana Mlakar

    Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

    Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
    Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Ljubljana

    Hotel Bellevue dokončno izgubljen, občina le utrjuje gozdne poti

    V okviru sanacije bodo vgradili tudi padavinsko kanalizacijo. Za poseg v Krajinskem parku TRŠ pridobljeno naravovarstveno in kulturnovarstveno soglasje.
    Manja Pušnik 22. 4. 2026 | 00:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Vidi se, da je parlament v rokah človeka, ki nima bontona

    Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o oblikovanju koalicije in geopolitiki.
    22. 4. 2026 | 17:04
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Zenica

    Danes ugaša srce jeklarstva v regiji, ogroženih okoli 11.000 zaposlenih

    Uničevalna vojna železarne v Zenici ni ustavila, jo bosta pa nekonkurenčnost na mednarodnem trgu in neupoštevanje pozivov k zaščiti domače industrije.
    Novica Mihajlović 22. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gradbeništvo brez prahu: kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

    Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
    17. 4. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je artritis? Kako olajšati simptome s fizioterapijo?

    Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
    Promo Delo 29. 4. 2025 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako telefoni Galaxy S26 ščitijo vaše podatke

    Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:36
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Prostovoljci

    Brez prostovoljstva ne bi bilo medalj niti tekem

    Zagnani posamezniki gradijo športna društva in prvi sprejmejo mlade talente.
    Milka Bizovičar 23. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Medisove nagrade

    Zdravniki in farmacevti z raziskovanjem nadgrajujejo klinično delo

    Pomembna odkritja za mlade sladkorne bolnike in tiste s tveganjem za anafilaksijo ter napredek pri upravljanju z zdravili.
    Milka Bizovičar 23. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport in gospodarstvo

    Od rezultata do vrednot in zmagovalnih zgodb

    Športu in gospodarstvu so skupne tako vrednote kot tudi izzivi. Družbena omrežja in zgodbe pa so tisti, ki pripeljejo navijače, kupce, podpornike ...
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravstveni absentizem

    Imamo več kot 1500 ljudi, ki so na bolniški več kot tri leta

    Do pandemiji je bila Slovenija v zlati sredini evropskih držav po absentizmu, v zadnjih letih smo se povzpeli na vrh, pravi Ana Vodičar iz ZZZS.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Tenis
    Madrid

    Mlada zvezdnica razkrila, kako ji je pomagal Đoković

    Ameriška teniška igralka Iva Jovic je razkrila, kako ji je njen vzornik Novak Đoković svetoval in ji pošiljal sporočila z analizo igre.
    23. 4. 2026 | 10:12
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    New York Knicks

    Star je 48 let, a bolj verjame v lastno smrt kot v zmago New Yorka

    Legendarni košarkar Bostona Paul Pierce je izpostavil štiri franšize, ki v času njegovega življenja ne bodo osvojile prstana. Med njimi so tudi New York Knicks.
    Nejc Grilc 23. 4. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Odpoklic živila v Mercatorju, opozorilo za alergike

    Kroglice s suhimi slivami srbskega proizvajalca Agranela na oznaki nimajo opozorila, da proizvod vsebuje mlečne beljakovine.
    23. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    V vesolju je zrasel za štiri centimetre

    Madžarski astronavt Tibor Kapu: Tovrstne odprave so navdih, ki ga potrebujemo.
    Saša Senica 23. 4. 2026 | 09:32
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Huda železniška nesreča na Danskem, vsaj deset poškodovanih

    Vlaka sta po navedbah danske javne radiotelevizije DR čelno trčila pri precej visoki hitrosti.
    23. 4. 2026 | 09:20
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Odpoklic živila v Mercatorju, opozorilo za alergike

    Kroglice s suhimi slivami srbskega proizvajalca Agranela na oznaki nimajo opozorila, da proizvod vsebuje mlečne beljakovine.
    23. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    V vesolju je zrasel za štiri centimetre

    Madžarski astronavt Tibor Kapu: Tovrstne odprave so navdih, ki ga potrebujemo.
    Saša Senica 23. 4. 2026 | 09:32
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Huda železniška nesreča na Danskem, vsaj deset poškodovanih

    Vlaka sta po navedbah danske javne radiotelevizije DR čelno trčila pri precej visoki hitrosti.
    23. 4. 2026 | 09:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Suhe oči niso malenkost

    Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

    Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

    Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
    20. 4. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGLED

    Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

    Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
    17. 4. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

    Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
    20. 4. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen

    Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

    Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
    20. 4. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

    Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Izzivi energetike: številke, ki vzbujajo skrb

    Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
    20. 4. 2026 | 14:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

    Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

    V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
    17. 4. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artritis: prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

    Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
    Promo Delo 21. 4. 2026 | 08:43
    Preberite več

