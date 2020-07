V vinu je resnica o podnebnih spremembah

Več kot šest stoletij in pol dolga serija vsakoletnih zapisov o trgatvi na majhnem območju vzhodne Francije kaže, da se v zadnjih treh desetletjih močno spreminja čas začetka trgatve. Višje temperature zraka in drugi dejavniki od konca osemdesetih let silijo vinogradnike v Burgundiji v zgodnejše trganje grozdja. Iz tega grozdja vzgajajo nekatera najdražja vina na svetu.Mednarodna skupina znanstvenikov je v publikaciji Climate of the Past, ki jo izdaja Evropsko geoznanstveno združenje, objavila analizo zapisov o trgatvah v Burgundiji v preteklih 665 letih. Znanstveniki so že pred tem analizirali meteorološke zapise iz vinorodnih ...