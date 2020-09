FOTO:V Vitanju na ogled kamen, ki so ga prinesli z Lune

Kamen bo v Vitanju na ogled do februarja. FOTO: Saša Senica

Center vesoljskih tehnologij v Vitanju FOTO: Center Noordung

Do novembra bo za obiskovalce na ogled tudi replika vesoljske obleke, ki jo je med zgodovinskim prvim sprehodom po Luni nosil astronavt Neil Armstrong. FOTO: Saša Senica

V vitanjskem Centru Noordung je od danes po zaslugi sodelovanja z ameriškim veleposlaništvom in Naso na ogled kamen z Lune, ki so ga 1972 na Zemljo prinesli v sklopu misije Apollo 17. Kot je poudaril direktor vesoljskega centra, ta sodi med najdragocenejše eksponate muzejske dediščine, ki so kadarkoli bili na ogled v Sloveniji.Kamen bo v Vitanju na ogled do februarja, hkrati pa bo od danes do novembra za obiskovalce na ogled tudi replika vesoljske obleke, ki jo je med zgodovinskim prvim sprehodom po Luni nosil astronavt. Ameriški nacionalni muzej Smithsonian je namreč lani ob 50-letnici prvega pristanka na Luni izdelal 15 takšnih replik, pri tem pa samo ena gostuje po različnih evropskih inštitucijah.Po besedah Kobolda ne gre zgolj za promocijo njihovega zavoda, ki že nekaj časa sodi pod okrilje ministrstva za gospodarstvo, pač pa za promocijo vesoljskih tehnologij na sploh. »Predmeta sta neprecenljive vrednosti in dokazujeta, da se z delom in voljo da pridobiti tudi takšne zanimive eksponate, s tem pa naš center ohranja svoj položaj v mednarodnem prostoru,« pravi Kobold.Za to, da bi atraktivna razstavna predmeta pripeljali v Vitanje, so si intenzivno prizadevali okoli deset mesecev, saj je šlo za zahteven projekt. Zagotoviti je namreč bilo treba ustrezno varnost in primeren transport, povrhu vsega pa jim je preglavice delala še epidemija z novi koronavirusom.Kot je dejal prvi mož Centra Noordung, sta oba razstavljena predmeta fascinantna in priložnosti vseeno niso želeli zamuditi, saj je vprašanje, kdaj bi se jim ta znova ponudila. Zato si ju je po njegovem vredno ogledati, skupaj z ostalimi zanimivimi vsebinami centra vesoljskih tehnologij.Današnjega slovesnega odprtja v Vitanju sta se udeležila gospodarski ministerin ameriška veleposlanica v Sloveniji. Kot je povedal prvi, gre za velik korak tudi k razvoju vesoljskega centra, ki s tem še pridobiva na veljavi.Po njegovih besedah je vesoljska tehnologija pomembna tudi za Slovenijo, saj je pri nas veliko podjetij, ki sodelujejo v teh programih. Država je od leta 2016 članica Evropske vesoljske agencije, kar je tem podjetjem omogočilo enakopravno sodelovanje.»Danes sem že želel izraziti ponos, da smo bili priča izstrelitvi rakete s prvima slovenskima satelitoma, a se to žal zaradi neugodnih vremenskih razmer znova ni zgodilo. Nestrpno čakam dan izstrelitve, ki se res vleče že nekaj časa, a dočakali bomo tudi to. To bo dobro tudi za slovensko znanost, ki sodeluje pri teh programih,« je dejal Počivalšek.Da je pri organizaciji gostovanja ameriških eksponatov šlo za velik podvig, je potrdila tudi veleposlanica Blanchard, ki je dejala, da kljub natančnemu načrtovanju ob prihodu pandemije ni upala pomisliti, da jim bo to uspelo.»Ko sem prihajala v Slovenijo, sem si zadala ambiciozne cilje za dosego zvezd, niti v najbolj divjih sanjah pa si nisem predstavljala, da bom v vašo državo pripeljala košček Lune,« je ob odprtju dejala veleposlanica in ob tem poudarila, da to dokazuje, da noben cilj ni nedosegljiv.