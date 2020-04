Vakuumska posoda kot vesoljska ladja

5000 ton bo tehtala

vakumska

komora, ko bo

sestavljena

Mednarodni testni fuzijski center v Franciji, najdražja in najbolj zapletena gradnja v zgodovini človeštva, je dobil prvi del reaktorja – vakuumske komore ali tokamaka, v namerem bo predvidoma leta 2025 zakrožila prva plazma. Načrt za inženirsko izredno zahtevno, več kot 5000 ton težko jekleno posodo, v kateri nameravajo ustvariti prve komercialno uporabne fuzijske reakcije, je bil izdelan pred desetimi leti, gradnja se je začela pred osmimi, te dni pa so delavci v korejski tovarni Hyundai Heavy Industries opravili še zadnja dela.Vakuumska posoda je unikatna naprava zapletene oblike z nešteto nastavki in priklopi za druge komponente in nadvse strogimi varnostnimi sistemi. Sestavni del številka šest, ki je pravkar zapustil proizvodne dvorane, tehta 440 ton, zvarjen je iz jeklenih kosov, debelih do 60 milimetrov, skupna dolžina zahtevnih varov pa je več kot tisoč metrov. Pred začetkom gradnje so morali inženirji tako rekoč izumiti veliko proizvodnih postopkov in orodij.Od sedmih članic organizacije Iter pri izdelavi tokamaka sodelujejo štiri, Južna Koreja, Rusija, EU in Indija. Njihovi predstavniki so skupaj s proizvajalcem in dvema neodvisnima strokovnjakoma pregledali kar 45.000 kontrolnih mest in približno 500 strani dokumentov ter opravili več zahtevnih testiranj.Naslednji korak je priprava na dolgo potovanje proti Franciji, kamor naj bi prispel poleti in kjer ga bodo po dodatnih testih namestili v osrednjo reaktorsko dvorano, kmalu za tem pa pričakujejo še preostalih osem segmentov: štiri bodo izdelali v Južni Koreji, pet pa v EU. »Ponos ob dosežku je primerljiv z velikostjo izziva,« je ob koncu del dejal generalni direktor organizacije Iter Bernad Bigot.