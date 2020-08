Varuhi spomina

»Arhivsko gradivo je bistveni del nacionalnega bogastva, dostop do arhivov, ki to gradivo hranijo, pa je ena od temeljnih človekovih pravic. Oblikovanje, izvajanje in delovanje arhivov mora zagotavljati vsem državljanom dostop do informacij o arhivskem gradivu in iz njega, ko jih potrebujejo. Arhivistika je postala samostojna akademska multidisciplinarna in interdisciplinarna znanost,« poudarja izr. prof. dr. Peter Pavel Klasinc, arhivski svetnik in predstojnik vseh treh študijskih programov arhivistike na visokošolski ustanovi Alma Mater Europea – Evropski center Maribor (AMEU – ECM).V prostorih oddelkov arhivistike na AMEU – ...