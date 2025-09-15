Vaš digitalni pomočnik je patološki lažnivec in tako je tudi prav

V nadaljevanju preberite:

Prejšnji mesec je podjetje OpenAI na oder postavilo svoj novi jezikovni model gpt-5. Obljubili so manj napak, manj tako imenovanih halucinacij, s čimer so namignili na konec dobe nezanesljivih odgovorov.

Znanstvena revija Nature je kmalu zatem zapisala, da te digitalne blodnje ostajajo neizogibne. So namreč del samega temelja, na katerem so zgrajeni veliki jezikovni modeli; niso hrošč v kodi, temveč del njene DNK. Težava ni le obrobna pomanjkljivost, ki jo je mogoče odpraviti z naslednjo posodobitvijo. Je ahilova peta tehnološke revolucije, ki jo poganja umetna inteligenca.

To so priznali tudi pri OpenAI v svoji raziskavi, objavljeni v začetku septembra. Pojasnili so, da modeli halucinirajo, ker jih postopki učenja nagrajujejo za ugibanje.

So kot študent, ki na izpitu raje obkroži poljuben odgovor kot nobenega, saj tako obstaja vsaj majhna možnost za točko. Sistem raje tvega napačen, a verjeten odgovor, kot da bi priznal negotovost.

Ta dinamika se je v praksi že izkazala za uničujočo. V začetku leta 2025 je, kot opisuje pravno-tehnološki portal Clio, ameriška odvetniška pisarna Morgan & Morgan v sodnem spisu uporabila več pravnih primerov, ki jih je izbrskal njihov interni sistem umetne inteligence. A izkazalo se je, da so bili ti primeri zgolj prividi; nobeden od njih ni nikoli obstajal.

Sodišče je odvetnike, kot poroča World Lawyers Forum, kaznovalo, enemu pa celo odvzelo licenco za delo v zadevnem primeru, saj so slepo zaupali stroju, ki ni ločil med resničnostjo in statistično verjetno izmišljotino.