Več sto milijonov vreden posel: Nvidia kupila podjetje Slovenca Jureta Leskovca

Tehnološki velikan Nvidia je prevzel štiri leta staro zagonsko podjetje za umetno inteligenco Kumo AI, ki ga je soustanovil Slovenec Jure Leskovec, redni profesor računalništva na ameriški fakulteti Stanford.

Kumo AI oblikuje modele umetne inteligence, osredotočene na izjemno natančne poslovne napovedi. Gre za najnovejše podjetje v nizu zagonskih podjetij, ki jih je proizvajalec čipov prevzel v zadnjih nekaj letih. Nvidia ni razkrila pogojev prevzema, vendar je bil posel že zaključen, sta poročala Fortune in The Information.

Kumo AI je Leskovec ustanovil skupaj z Vanjo Josifovskim in Hemo Raghavan. Vsi trije so po navedbah Fortunovih virov zdaj zaposleni pri Nvidii. The Information je poročal, da je bil posel vreden najmanj 400 milijonov dolarjev.

Kumo AI je znan po svojih izjemno natančnih modelih strojnega učenja, ki so usposobljeni in nato natančno nastavljeni na podlagi poslovnih podatkov strank. Kot je Leskovec pojasnil za portal Forbes Slovenija, lahko njihovo »orodje napove, koliko zalog boste imeli prihodnji teden, kaj morate danes naročiti, da bo pravočasno v skladišču, ali pa zazna tveganje za zamudo pri dobavi«.

Proizvajalec čipov je v zadnjih letih prevzel več podjetij z UI. FOTO: I-hwa Cheng/AFP

Ena glavnih prednosti njihovih modelov je priročnost, saj lahko podjetja preprosto vključijo Kumove modele v svoja podatkovna skladišča in začnejo napovedovati rezultate z uporabo preprostih poizvedb, na primer: bo ta stranka odšla, kakšno povpraševanje lahko pričakujemo v naslednjem četrtletju.

Kumovi modeli strukturirajo razumljiv odgovor v naravnem jeziku. Skrivnost njihovih modelov je, da podatke obravnava kot povezano mrežo vozlišč in robov ter tako lahko vidi, kako so stranke povezane z različnimi produkti.

Podjetje Kumo s sedežem v Mountain Viewu v Kaliforniji je v dveh krogih, ki sta potekala leta 2022, zbralo 37 milijonov dolarjev tveganega kapitala, pri čemer je bil najpomembnejši vlagatelj Sequoia Capital. Med njegovimi strankami so Reddit Inc., DoorDash Inc. in britanska veriga trgovin z živili J Sainsbury plc. Nvidia je v zadnjih nekaj letih prevzela na desetine zagonskih podjetij, med največjimi nakupi so bila podjetja Groq Inc. in Illumex Ltd.