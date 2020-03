Večje je bolje ali zakaj je večji zaslon boljši

FOTO: Huawei

Uživanje v vsebinah na večjem zaslonu je veliko bolj prijetno, pa tudi učinkovito. Zložljivi novi Huawei Mate Xs z izpopolnjenim tečajem »Falcon Wing« zato združuje funkcionalnost velikega zaslona tabličnega računalnika z udobno prenosljivostjo pametnega telefona.Pametni telefon Huawei Mate Xs velja za najbolj izpopolnjeno napravo tega izdelovalca, saj je opremljen z zmogljivim sistemom na čipu Kirin 990 s podporo za omrežja mobilne telefonije pete generacije 5G. Komunikacijski modem 5G je namreč integriran na čipu, ki zato poleg velikih procesorskih, grafičnih in zmogljivosti umetne inteligence ponuja tudi boljšo možnost povezovanja.Zložljiva naprava z zaslonom po zunanji strani ima v zloženem stanju na prednji strani 6,6-palčni (16,76 cm), na zadnji pa 6,38-palčni (16,20 cm) zaslon. Ko pa se zlijeta v enega, 8-palčni (20,3 cm) zaslon prinaša popolnoma novo raven uporabe naprave v tabličnem načinu, vključno z igranjem mobilnih iger, brskanjem po spletu in udejstvovanjem na družbenih omrežjih.Pametni telefon Huawei Mate Xs prinaša torej inovativno funkcijo sočasne uporabe več zaslonov »Smart Multi-Windows«, ki omogoči, da dve aplikaciji delujeta v levem in desnem delu zaslona, tretja pa v plavajočem oknu.Poglejmo denimo konkretni primer spletnega nakupovanja. V enem oknu lahko preverjate cene izdelka v spletnih trgovinah, v drugem hkrati prebirate ocene izdelkov in mnenja kupcev. Večopravilnost pa prihrani ogromno časa in tako poveča delovno učinkovitost. V sklopu svojih službenih zadolžitev lahko torej v enem oknu prebirate sporočilo elektronske pošte, v drugem pa skoraj hkrati odgovarjate nanj in sploh niste v pisarni. Pametni telefon Huawei Mate Xs podpira tudi tako imenovano plavajoče okno. To pomeni delovanje aplikacij znotraj manjšega okna, ki je namenjeno izvajanju preprostih opravil, med tem pa delovanje aplikacij v siceršnjih oknih ni moteno. S pomočjo te funkcije lahko tudi hitro preklapljate med nalogami. Če se na primer med gledanjem videoposnetka prikaže obvestilo o sporočilu sistema WeChat, ga lahko izberete in nanj odgovorite med gledanjem videa, saj se predvajanje ne ustavi. Podobno lahko preprosta opravila opravljate tudi med igranjem mobilnih iger.Velik zaslon »Full View« zaradi velikosti ponuja tudi edinstveno in nepogrešljivo vizualno izkušnjo. Ko gre za zaslone, je večje vedno bolje, tako zaslon pametnega telefona Huawei Mate Xs zagotavlja udobnejše gledanje filmov ali igranje mobilnih iger v primerjavi z zasloni običajne velikosti.Huawei Mate Xs je ena prvih naprav, predstavljena s tržnico Huawei AppGallery, uradno tržnico za distribucijo aplikacij na njegove naprave. Tržnica odpira vrata v svet kakovostnih aplikacij, ki v popolnosti izkoriščajo edinstvene sposobnosti naprav Huawei, na primer HiAi, in edinstvene zmogljivosti povezovanja, hranjenja datotek in varnosti, kot tudi aplikacije, na katere so se uporabniki navadili in jih vzljubili.Huawei si nenehno prizadeva povečati izbor najboljših svetovnih in lokalnih aplikacij, ki so postale nepogrešljive v digitalnem življenjskem slogu uporabnikov. Huawei AppGallery razvršča aplikacije v 18 kategorij. Te vključujejo novice, družbene medije, zabavne vsebine in številne druge, iskanje po njih pa z dodelanim brskalnikom poteka gladko in enostavno. Če uporabnik določene aplikacije ne najde, lahko njeno ime doda na seznam želja. Ko bo na voljo v digitalni trgovini, pa bo o njeni razpoložljivosti takoj obveščen.Huawei se pri ustvarjanju najboljše uporabniške izkušnje zavezuje tudi k zagotavljanju kakovostnih aplikacij. Enega svojih zadnjih vsebinskih partnerstev je sklenil z eno največjih britanskih medijskih hiš News UK, s čimer želi zagotoviti dostop do najbolj ažurnih novic iz različnih področij. Huaweievi uporabniki bodo tako lahko na svojih napravah še bolj priročno dostopali do dnevno svežih člankov, radijskih oddaj in ekskluzivnih vsebin.