Večopravilnost z najhitrejšim preklopnim 5G-telefonom na svetu  

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

Ob pravilnem pristopu je večopravilnost lahko dobrodošel način nadzorovanja organizacijskega nereda. Naj vam pokažemo, kako vam lahko pri tem pomaga HUAWEI Mate Xs, ki z brezšivnim prepogibanjem zaslona združuje funkcionalnost tablice ter prenosljivost in kompaktnost pametnega telefona.Beremo knjigo in ob tem poslušamo radio, pogovarjamo se po telefonu, medtem ko kuhamo, ob večerji gledamo film, v službi sočasno obvladujemo več projektov – sočasno opravljanje več nalog je danes nekaj povsem običajnega. Ta pojav poznamo pod izrazom večopravilnost in izraz, s katerim ga poimenujemo, je v vsakdanjo rabo prišel iz tehnološke industrije, kjer se uporablja v povezavi s procesorji, ki nadzorujejo delovanje računalnikov.Čeprav so delodajalci sprva zelo cenili večopravilnost, se je v zadnjem času splošno mnenje nekoliko spremenilo, saj je nekaj študij pokazalo, da smo ljudje na splošno počasnejši in manj natančni pri svojem delu, kadar hkrati opravljamo dve ali več nalog. A tudi osredotočenost na le eno nalogo, dokler te ne končamo, ni vedno pravi odgovor.Včasih govorimo o večopravilnosti tudi takrat, ko gre za hitro preklapljanje med nalogami. In čeprav se zdita pojava precej podobna, je možganska aktivnost pri vsakem izmed njiju drugačna. Če na primer pišete pomembno elektronsko sporočilo in ob tem gledate zanimiv film, vaša pozornost prehaja od ene dejavnosti k drugi. Ko gledate film, ne pišete, ko pišete, ne morete gledati filma. Če sta dve opravili enako pomembni in zahtevata 100 % vaših možganskih virov, ju boste težko učinkovito opravili hkrati. Torej, kako najbolje izkoristiti večopravilnost?Nekatere naloge ne zahtevajo naše polne pozornosti, a jih je vseeno treba opraviti. Če morate čistiti, kuhati ali opraviti kakšno dolgočasno pisarniško delo, si poiščite kaj produktivnega, kar boste lahko počeli sočasno, na primer poslušajte zanimiv podcast ali pa ponavljajte besede v tujem jeziku, ki se ga učite.Včasih pomembnost naloge ni tisto, kar najbolj šteje. Hkratno opravljanje nalog je lažje, če izvajate opravila, ki aktivirajo različne dele možganov. Ste že kdaj razjezili partnerja ali partnerko, ko ste rekli, da ste ga ali jo poslušali, pri tem pa ste gledali svojo oddajo na televiziji? Saj vemo, da niste mislili nič slabega. Le vaši možgani ne zmorejo hkrati opravljati več podobnih nalog. Pisanje elektronskega sporočila med pogovorom s stranko je torej slaba ideja, ker gre za dve obliki komunikacije. Nič pa ne bo narobe, če boste med jutranjim tekom vadili svoj predstavitveni nagovor (če seveda ne želite ravno tisto jutro izboljšati svojega osebnega rekorda).V nekaterih primerih je odlašanje čisto v redu, saj se nam v časovni stiski pogosto porodijo bolj ustvarjalne ideje kot takrat, ko imamo na voljo veliko časa. »Imam sanje«, besede, ki so danes sinonim enega najodmevnejših govorov vseh časov, je avtor, Martin Luther King, dodal v zadnji minuti, kultna pesem skupine Black Sabbath, Paranoid, pa je nastala v okrepčevalnici, ko so glasbeniki ugotovili, da nimajo dovolj pesmi za celoten album.Omenjeno pravilo velja tudi za večopravilnost. Ko se približuje končni rok, morajo naši možgani zmanjšati število možnosti, da lahko sprejmejo odločitve, ki so kognitivno manj zahtevne. Na tak način možgani lahko končajo nalogo in jo pustijo za seboj ter se osredotočijo na naslednja opravila.Huawei Mate Xs je opremljen z optimiziranimi mehanskimi tečaji Falcon Wing in navdušuje z obliko, ki združuje prednosti tablice in pametnega telefona. Smart Multi-Window uporabnikom omogoča učinkovitejše upravljanje opravil kot brskalniki z več zasloni ali plavajoča okna.Besedilo, slike in dokumente je mogoče prenesti iz ene aplikacije v drugo s funkcijo povleci in spusti. HUAWEI Mate Xs podpira funkcijo plavajočih oken, s katero lahko uporabnik ustvari manjša okna svoje aplikacije, ki jih lahko pri opravljanju preprostih nalog prekriva na drugih aplikacijah, saj se pri tem delovanje aktivne operacije ne bo ustavilo. Plavajoča okna uporabniku omogočajo, da hitro preklaplja med opravili.Če se sredi aktivnega videoprikaza pojavi obvestilo aplikacije WeChat, lahko uporabnik z dotikom obvestila odpre plavajoče okno in pregleda sporočila. Ta funkcija uporabnikom omogoča, da lahko odgovorijo na sporočila in si ogledajo videoposnetek ali igrajo videoigre brez izhodov iz vmesnika.HUAWEI Mate Xs, ki ga poganja procesor Kirin 990 5G, je opremljen s hitrejšim 5G-čipom in umetno inteligenco, najnovejša vgrajena kamera Leica s štirilečnim objektivom pa z neverjetnimi posnetki v vseh svetlobnih razmerah uporabniku že danes prinaša fotografijo prihodnosti.je ena prvih naprav, predstavljenih s trgovino Huawei AppGallery – uradno trgovino za distribucijo aplikacij na tej napravi. Trgovina odpira vrata v svet kakovostnih aplikacij, ki v polnosti izkoriščajo edinstvene sposobnosti naprav Huawei, na primer HiAi, in edinstvene zmogljivosti povezovanja, hranjenja datotek ter varnosti, ter tudi aplikacije, na katere so se uporabniki navadili in jih vzljubili. Od globalne predstavitve naprej je AppGallery pokazal impresivno rast, saj ima samo v Evropi kar 28 milijonov aktivnih uporabnikov, globalno pa ta številka doseže kar 400 milijonov aktivnih uporabnikov.Huawei pospešeno dela na povečanju števila najboljših aplikacij, vključno z najpopularnejšimi svetovnimi aplikacijami, kot sta Booking.com in Deezer, ter z lokalnimi aplikacijami, ki jih je v trgovini AppGallery iz dneva v dan več.V AppGallery so aplikacije razvrščene v 18 kategorij, iskanje pa je preprosto in pregledno. Če uporabnik v trgovini AppGallery ne najde aplikacije, jo lahko doda na »seznam želja«, in ko bo na voljo za prenos, bo dobil obvestilo. Prav tako je nekatere aplikacije, ki niso v trgovini AppGallery, možno prenesti z uradnih spletnih strani.AppGallery pa prinaša še eno novost, in sicer uporabo aplikacij brez nameščanja – Quick Apps. Quick Apps oziroma »hitre aplikacije« uporabljajo le petino programske kode preostalih aplikacij Android, zaradi česar zavzamejo manj pomnilnika. Namesto 20 klasičnih aplikacij lahko na 1 GB pomnilnika namestite kar 2000 aplikacij Quick App.