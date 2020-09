Vega s 53 sateliti bo morda poletela danes ponoči

Po tem, ko je bila izstrelitev že večkrat odpovedana, nazadnje v torek zaradi tajfuna v Južni Koreji , kjer je nadzorni center, ki sledi raketi in tovoru na poti v orbito, so na spletni strani Spaceflightnow v sredo sporočili, da bi lahko do izstrelitve Vege s 53 sateliti, vključno z dvema slovenskima – Trisatom in Nemom HD, prišlo v sredo ponoči, in sicer ob 1.51 po greenwiškem oziroma 3.51 po srednjeevropskem času.Kot so povedali odgovorni, bodo približno štiri ure pred napovedano izstrelitvijo ocenili razmere na telemetrični postaji n otoku Jeju. V torek so morali izstrelitev šestnajste verzije rakete Vega podjetja Arianespace odpovedati zaradi tajfuna Maysak, ki se, kot so dejali torek, po napovedih vremenoslovcev pomika mimo južnokorejskega otoka Jeju, kjer je telemetrična postaja, s katere bodo nadzirali razporejanje satelitov v orbite. Postajo bodo zavarovali in ob slabem vremenu ne bo operativna. V torek so tako povedali, da bodo nov datum izstrelitve sporočili, ko bo jasno, kakšna bo pot tajfuna oziroma ko se bo vreme stabiliziralo.