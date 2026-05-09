Velik uspeh na naravoslovni olimpijadi na Švedskem: obe slovenski ekipi zlati

Olimpijada iz naravoslovja je vsakoletno tekmovanje, na katerem se tričlanske ekipe pomerijo v reševanju laboratorijskih nalog iz biologije, fizike in kemije.

V švedskem Lundu se je danes končala Evropska naravoslovna olimpijada, znana pod angleško kratico EOES (European Olympiad of Experimental Science), na kateri so slovenski dijaki osvojili zgodovinski uspeh. Obe tričlanski ekipi sta osvojili zlati medalji, kar se je zgodilo prvikrat. Slovenske barve so zastopali Živa Majcen, Niko Habinc in Staš Grčar Vidmar v prvi ekipi ter Marcel Juršič, Andraž Čadež (vsi Gimnazija Bežigrad) in Tian Kobal (Gimnazija Nova Gorica) v drugi ekipi. Za Tiana Kobala, Andraža Čadeža in Niha Habinca je bila to že druga olimpijada, saj so nastopili tudi lani v Zagrebu. Tekmovalce so na olimpijado spremljali podpredsednica EOES Katja Stopar z Gimnazije Ravne na Koroškem, mentorici za fiziko in biologijo Anita Nose in Tanja Gačnik z Gimnazije Novo mesto ter mentor za ...