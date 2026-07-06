Na plaži našli »vesoljske krogle«, ki lahko vsebujejo nevarne kemikalije

Avstralska vesoljska agencija je sporočila, da tako imenovane vesoljske krogle, ki so jih našli na severu Queenslanda, pripadajo tuji raketi. Krogle so nedavno ponovno vstopile v atmosfero, potem ko so krožile v orbiti, navaja Guardian.

Šest nenavadnih predmetov, o katerih so sumili, da vsebujejo nevarne kemikalije, so konec tedna našli na plaži Forrest Beach, severno od mesta Townsville.

Predmeti so najverjetneje »vesoljske krogle«, je povedal eden izmed strokovnjakov in pojasnil, da gre za tlačne rezervoarje goriva. Gre za enega najpogostejših razbitkov, ki padejo na Zemljo po vzletu rakete.

Policisti in gasilci so pregledali in zavarovali območje ter vzpostavili 50-metrske cone brez prehoda.

Vesoljska agencija je potrdila, da so najdeni predmeti najverjetneje tlačne posode, ki so bile del vesoljskega plovila. Kot so pojasnili, lokacija in značilnosti predmetov ustrezajo vesoljskim razbitinam, ob tem pa še vedno sodelujejo z mednarodnimi oblastmi, da bi uradno potrdili, kateri državi pripadajo.

Razbitine so last države, ki jih je izstrelila

Deli raketnih plovil lahko vsebujejo nevarne snovi. FOTO: Queenslandski gasilci

Strokovnjakinja za vesoljske odpadkez Univerze Flinders je pojasnila, da po pogodbi Združenih narodov o vesolju iz leta 1967 ostanki raket ostanejo last države, ki jih je izstrelila. »Avstralija se mora nato z državo izstrelitve dogovoriti, ali želi svoje razbitine nazaj ali ne,« je dejala. Dodala je, da so najdeni predmeti tlačni rezervoarji iz titanove zlitine, namenjeni shranjevanju goriva, ki lahko prenesejo izjemno visoke temperature. Po njenih besedah dejstvo, da so preživeli ponovni vstop v atmosfero, še ne pomeni, da je bilo z izstrelitvijo rakete karkoli narobe.

Oblasti v zvezni državi Queensland so presodile, da najdeni predmeti niso nevarni, vendar opozarjajo, da bi se lahko pojavili še drugi ostanki. Javnosti svetujejo, naj domnevnih vesoljskih razbitin ne prijema, premika ali pobira, temveč se od njih umakne in o najdbi obvesti pristojne službe.

Gormanova je poudarila, da so primeri, ko bi vesoljski odpadki zadeli človeka, izjemno redki – doslej je bil zabeležen le en tak primer, leta 1997 v ZDA, ko je žensko med sprehodom po rami oplazil manjši kos rakete.