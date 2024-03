Vesoljske odprave kot oblika diplomacije

V nadaljevanju preberite:

Francija je velesila v vesoljski industriji in pri raziskovanju vesolja. Nacionalni center za vesoljske študije (CNES) je tretja najstarejša vesoljska agencija na svetu, po ameriški in ruski. Na nedavnem Slovensko-francoskem poslovnem forumu sta Slovenska vesoljska pisarna in CNES podpisala pismo o nameri za poglobitev dvostranskega sodelovanja na področju vesolja, kar kaže na politično voljo za okrepitev sodelovanja na področju vesolja med Slovenijo in Francijo.

»Imate impresiven katalog podjetij, ki delujejo na tem področju. Res je, da to niso velika podjetja, veliki izdelovalci satelitov kot v Franciji, ampak pomembno je predvsem, da obstaja politična volja za napredek tega področja,« poudarja Bernard Luciani, namestnik direktorja za mednarodne odnose pri CNES (Centre national d'études spatiales). Spomnil je na lanski obisk slovenske gospodarske delegacije v Franciji, na katerem so spoznavali skupne točke sodelovanja. »Pismo o nameri je prvi korak k našemu sodelovanju, ki bo zagotovo plodno, saj je potencial Slovenije velik. Vaša želja je, da postanete polnopravna članica Evropske vesoljske agencije, kar je korak v pravi smeri. Že ste sestavili nekaj satelitov, ki ste jih izstrelili iz Kourouja v Francoski Gvajani. Priložnosti za sodelovanje so tako na ravni podjetij kot ministrstev oziroma vlad,« opisuje. Sloveniji je v zadnjih letih uspelo zgraditi obetaven vesoljski sektor, ki ga sestavlja več kot 40 malih in srednjih podjetij in vključuje razvojno-raziskovalne institucije ter sodelovanje z različnimi institucijami in univerzami. Vesoljska industrija v Evropski uniji obsega skoraj 60.000 delovnih mest in osem milijard evrov prometa; od tega Francija zagotavlja 40 odstotkov evropskih delovnih mest v tem sektorju. CNES je pristojen za oblikovanje in izvajanje francoske vesoljske politike in ima skoraj 2400 zaposlenih na različnih lokacijah.