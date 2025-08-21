Vesoljske rakete škodujejo ozonu

Pred 40 leti so raziskovalci predstavili študijo o dramatičnem stanjšanju ozonske plasti nad Antarktiko. Sledila je hitra in uspešna globalna akcija in zdaj za življenje na Zemlji nujna zaščitna plast okreva. Vendar je na obzorju nova težava: povečano število izstrelitev raket in izgorevanje nedelujočih satelitov v ozračju.

Hitro naraščanje števila izstrelitev raket po vsem svetu bi lahko upočasnilo obnovo vitalnega ozonskega plašča, pravi Sandro Vattioni s švicarske državne tehniške visoke šole (ETH Zürich), eden od avtorjev nedavne študije o vplivu vesoljske industrije na ozon. Problem po mnenju raziskovalcev podcenjujemo, vendar bi ga bilo mogoče ublažiti z naprednim, usklajenim ukrepanjem.

Septembra 1987 je bil sprejet montrealski protokol o zaščiti ozonske plasti, s katerim so prepovedali proizvodnjo, uvoz in izvoz klorofluoroogljikovodikov (CFC) in izdelkov, ki jih vsebujejo – nevarne kemikalije so bile v pršilih, hladilnikih, izolacijskih materialih in klimatskih napravah. Ti plini visoko v ozračju razpadejo, pri čemer se sprostijo atomi klora (in broma), ki reagirajo z ozonom in ga razgradijo.

Brez ukrepanja bi po nekaterih ocenah do leta 2065 ostali brez dveh tretjin ozonske plasti okrog planeta. Od lani so svetovne emisije glavnih snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, za 99 odstotkov manjše kot na vrhuncu leta 1989, ozonska plast pa je na dobri poti, da se do sredine stoletja povrne na raven izpred leta 1980. Tudi ozonska luknja nad Antarktiko bo, ob ustreznem ravnanju ljudi na Zemlji, čez čas izginila. Okrevanje je počasno, saj imajo plini CFC življenjsko dobo več kot 50 let, kar pomeni, da so še danes v ozračju.

Ozonski plašč v glavnem leži v spodnjem delu stratosfere na višini od 13 do 40 kilometrov, največjo gostoto pa doseže 25 kilometrov nad morsko gladino, vendar se njegova debelina spreminja sezonsko in geografsko. Zaščitna plast absorbira od 97 do 99 odstotkov sončnega sevanja, ki je škodljivo za zemeljsko življenje. Sevanje namreč povzroča kožnega raka, škodi očem in rastlinam ter planktonu. Življenje je odvisno od ozonske plasti; noben drug planet ali luna v našem osončju nima takšne zaščitne plasti.

Dva scenarija

V zadnjih letih so se pojavila poročila o novih izpustih CFC, tudi podnebne spremembe bi lahko otežile okrevanje, vse več študij pa opozarja na škodljivost razraščanja vesoljskega prometa v orbito. Raziskave o vplivih izpustov iz raket na ozonski plašč so se začele pred več kot 30 leti, vendar so vplive, kot pojasnjuje Vattioni, obravnavali kot majhne. Zdaj so na to bolj pozorni, saj se število izstrelitev povečuje. Vesoljska doba se je začela leta 1957, tistega leta so izstrelili tri vesoljske rakete. V šestdesetih se je promet začel povečevati, sploh proti koncu desetletja, ko je vladala velika tekma za osvojitev Lune. V sedemdesetih so vse države skupaj vsako leto izstrelile do 130 raket, podobne številke na letni ravni so bile tudi v osemdesetih.

Nato je število izstrelitev raket precej upadlo, znova pa je promet narasel po letu 2010, še poseben zagon se je začel po letu 2020. Leta 2019 je bilo na svetu 97 izstrelitev orbitalnih vesoljskih raket, lani jih je bilo 258 in po pričakovanjih se bo to še naprej hitro povečevalo. Rakete izstreljujejo tako komercialna podjetja kot vesoljske agencije nacionalnih držav, to poteka na približno 20 lokacijah, pri čemer so trenutno največje stopnje izstrelitev iz Združenih držav Amerike, Kitajske, Nove Zelandije in Rusije.

Študijo dolgoročnih vplivov naraščajočih emisij iz raket je opravila mednarodna ekipa pod vodstvom Laure Revell z Univerze v Canterburyju na Novi Zelandiji. Z uporabo kemijsko-podnebnega modela, razvitega na züriškem ETH in Fizikalnem meteorološkem observatoriju v Davosu (PMOD/WRC), so simulirali, kako bodo predvidene emisije iz raket vplivale na ozonski plašč do leta 2030. Študija je objavljena v reviji NPJ Climate and Atmospheric Science.

Nasina raketa SLS, ki je sicer do zdaj poletela le enkrat, uporablja stranska potisnika na trdna goriva. FOTO: Steve Nesius/Reuters

Raziskovalna ekipa je preučila dva scenarija. Prvi je bil, da se število izstrelitev poveča na več kot 2000 na leto, drugi, bolj konservativen, pa je upošteval do 900 izstrelitev vesoljskih raket na leto. Ena od gonilnih sil te rasti so prizadevanja za gradnjo satelitskih konstelacij z več kot deset tisoč enotami, nameščenih v nizkozemeljsko orbito. Za njihovo postavitev je potrebnih veliko izstrelitev, ki se izvajajo v več državah, upravljajo pa jih številna podjetja, v članku za revijo Conversation poudarjata soavtorici študije Laura Revell in Michele Bannister z Univerze v Canterburyju. Ko so te konstelacije enkrat postavljene, zahtevajo stalne izstrelitve, da se oskrbujejo z aktivnimi sateliti.

»Po scenariju z 2040 izstrelitvami na leto – to je približno osemkrat več, kot jih je bilo lani – bi se povprečna debelina ozona zmanjšala za skoraj 0,3 odstotka, s sezonskim zmanjšanjem do štiri odstotke nad Antarktiko, kjer vsako pomlad še vedno nastane ozonska luknja,« je pojasnil Sandro Vattioni.

Največje izgube ozona bi bile na Antarktiki zaradi atmosferskega prenosa kemikalij, čeprav se večina izstrelitev izvaja na severni polobli. »Vendar ta ocena ne vključuje orjaških novih vozil, ki so trenutno v razvoju, ali učinkov materiala za ponovni vstop v atmosfero, zato jo lahko štejemo za 'spodnjo mejo' ocene škode, ki bi lahko nastala,« je dodala Laura Revell. »Spodbudno je, da nismo ugotovili znatne izgube ozona v zmernejšem scenariju z okoli 900 izstrelitvami na leto. Vendar to velja za vrste raket, ki se trenutno uporabljajo po vsem svetu,« je dodala (kot je znano, večina komercialnih podjetij razvija še močnejše rakete od trenutnih, denimo starship).

Katastrofalne škode za ljudi in ekosisteme torej ne bi bilo, a treba je upoštevati, da ozon trenutno še ni zdrav. Svetovna količina ozona je še vedno za približno dva odstotka manjša kot pred začetkom izgub, ki jih povzročajo klorofluoroogljikovodiki. »Naše ugotovitve kažejo, da bi emisije iz raket – ki trenutno niso regulirane – lahko to okrevanje odložile za leta ali desetletja, odvisno od rasti raketne industrije,« je poudaril Vattioni.

Izstrelitve raket in ponovni vstop vesoljskih odpadkov v atmosfero sproščajo onesnaževala večinoma v srednji atmosferi. V srednji in zgornji atmosferi lahko emisije ostanejo do stokrat dlje kot nižje v ozračju, ker ni procesov odstranjevanja, kot je izpiranje z oblaki. Čeprav večina izstrelitev poteka na severni polobli, atmosferska cirkulacija ta onesnaževale razširja po vsem svetu.

Pravilen izbor goriva

Glavna onesnaževala v izpušnih plinih raket so stranski produkti klora iz goriva za raketne motorje na trdno gorivo in črni ogljik. Klor (ki je bil tudi v CFC) uničuje molekule ozona, delci saj pa segrevajo srednjo atmosfero, kar pospeši kemijske reakcije, ki tanjšajo ozonski plašč. V študiji so upoštevali štiri vrste pogonskih goriv: trdno gorivo (gre za mešanico granul trdnega oksidanta, kot so amonijev nitrat, amonijev dinitramid, amonijev perklorat ali kalijev nitrat v kombinaciji z vezivnimi materiali, dodajajo pa jim lahko tudi stabilizatorje hitrosti gorenja, kot sta železov oksid in bakrov oksid); hipergolično gorivo (kombinacija didušikovega tetroksida s hidrazinom in podobnimi molekulami); kriogeno gorivo (tekoči vodik ali tekoči metan in tekoči kisik) in raketni kerozin (v kombinaciji s tekočim kisikom).

Vse vrste lahko tanjšajo ozonski plašč, emisije klora pa izhajajo predvsem iz trdnih goriv. Trenutno so po ugotovitvah študije edini pogonski sistemi, ki imajo zanemarljiv vpliv na ozonski plašč, tisti, ki uporabljajo kriogena goriva, kot sta tekoči kisik in vodik. Vendar pa zaradi tehnološke zapletenosti ravnanja s kriogenimi gorivi trenutno le okoli šest odstotkov raketnih izstrelitev uporablja to tehnologijo – med temi je denimo evropska raketa ariane 6. Gorivo največkrat izstreljene rakete na leto – Spacexovega falcona 9 je kombinacija raketnega kerozina in tekočega kisika.

Raziskovalci v študiji predlagajo, da bi bilo treba znova preučiti ali vsaj strogo regulirati goriva, ki proizvajajo stranske produkte klora. Zmanjšati pa bi bilo treba tudi količino goriv, ki proizvajajo črni ogljik. Izogibanje amonijevemu perkloratu v raketnih gorivih je prav tako dobra poteza, so še navedli v študiji.

Drugi del slike

Raziskovalci so opozorili še, da je njihova študija zajemala le emisije, ki jih rakete izpuščajo med vzponom v vesolje. Drugi del slike pa se dogaja ob razgradnji delov raket in nedelujočih satelitov, ki padejo nazaj v ozračje, kjer zgorijo. Ta način »pospravljanja« nizkozemeljske orbite je sicer nujen, saj je problematika vesoljskih smeti velika – v nekaterih orbitah je že precejšnja gneča.

Ta proces zaradi intenzivne toplote, ki nastane ob ponovnem vstopu, ustvarja dodatna onesnaževala, vključno z različnimi kovinskimi delci in dušikovimi oksidi. Medtem ko je znano, da dušikovi oksidi razgrajujejo ozon, lahko kovinski delci prispevajo k nastajanju polarnih stratosferskih oblakov ali sami delujejo kot reakcijske površine, kar lahko dodatno škoduje ozonu. Raziskovalci so poudarili, da so učinki zgorevanja v atmosferi slabo raziskani in večinoma niso vključeni v atmosferske modele.

Dejstvo pa je, da bo zaradi sestavljanja velikanskih konstelacij vse več satelitov, ki padejo v atmosfero. Spomnimo: mreža starlinkov podjetja Spacex trenutno šteje več kot 8000 delujočih satelitov, v naslednjih letih naj bi se po napovedih povečala na 12.000 oziroma celo na 34.000 satelitov. Skoraj 30.000 podobnih satelitov bo v orbite namestila Kitajska (projekta Qianfan in Guowang), ameriški Amazon naj bi jih namestil več kot 3000 … Vse to bo človeštvu omogočilo neverjetno povezljivost, vendar pa ne smemo dopustiti, da se to zgodi na račun zdravja ozona, okolja in seveda tudi nas samih ter drugih živih bitij.