Vesoljski biljard – ko trkajo planeti in se zlivajo zvezde

Zemlja je še vedno pogosta tarča asteroidov. Ob zlitjih zvezd pa lahko zaznamo gravitacijske valove.

V vesolju ni nikoli dolgčas. Temu bi še posebej lahko pritrdila oddaljena zvezda, okoli katere sta se do nedavnega gibala dva planeta. Ni jima bilo usojeno, da bi zvezdo spremljala dolgo, saj ju danes ni več; od planetov, ki sta po vsej verjetnosti trčila, je ostal le še velik oblak prahu. Trk spominja na burne razmere v našem mladem osončju in nas spomni, da je vesoljski promet kljub velikim razdaljam v vesolju vse prej kot varen. Zvezda Gaia20ehk, o kateri govorimo, je podobna Soncu in na prvi pogled nič posebnega. Tako kot Soncu se njen sij skozi čas bistveno ne spreminja. Toda astronomi vedo, da so najbolj zanimive stvari običajno očem skrite. Zvezdo, tako kot še na milijone drugih v naši galaksiji, zato za vsak primer že leta podrobno spremljajo. In res, kar naenkrat je zvezda začela ...