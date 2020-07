Vesoljski metulj

Teleskopi nam iz dneva v dan približujejo čudovite podobe vesolja. Tokrat je za pisan posnetek meglice NGC 2899 poskrbel zelo velik teleskop Evropskega južnega observatorija. Meglica s svojo skoraj simetrično strukturo in čudovitimi barvami spominja na igrivega metulja.Kot so pojasnili pri organizaciji, do zdaj vesoljske strukture še niso posneli tako podrobno, saj se vidi tudi zunanji rob, ki ga sicer skrije bleščanje zvezd v ozadju. Ogromen oblak plinov se od središča razteza dve svetlobni leti, plini pa dosegajo temperature do okoli deset tisoč stopinj Celzija. Vročina je, kot so zapisali pri ESO, posledica sevanja glavne zvezde, posledično se vodik sveti v rdečkasti svetlobi, kisik pa v modri. Meglica leži do okoli 6500 svetlobnih let od nas v ozvezdju Jadro.Simetričnost astronomi pripisujejo dvema osrednjima zvezdama, ena je že na koncu življenja in zato se od nje »lupijo« zunanji deli, druga zvezda pa jih nato razpršuje naokoli. Meglic v takšni obliki je le od deset do dvajset odstotkov, so še dodali.