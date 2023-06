Veteranski satelit rdečega planeta

Dvajsetletnico izstrelitve orbiterja Mars Express je evropska vesoljska agencija zaznamovala z objavo novega zemljevida Marsovega površja. Paleta barvnih odtenkov pokaže raznoliko sestavo planeta. Ob jubileju je Esa organizirala tudi enourno oddajanje posnetkov z Marsa – v živo.

Naloge orbiterja so slikanje Marsovega površja, kartiranje mineralov na površju in študija sestave in gibanja planetove atmosfere. Kombinacija vseh opazovanj znanstvenikom pomaga razumeti, kako se procesi na različnih delih površja ter atmosfere med seboj dopolnjujejo.

Ob izstrelitvi so si raziskovalci postavili cilj, da orbiter pri Marsu preživi vsaj eno marsovsko leto (687 zemeljskih dni). Po dvajsetih letih ne kaže, da bi kaj kmalu opešal; projekt ima za zdaj zagotovljeno financiranje do konca leta 2026. V minulih dveh desetletjih se je Mars Express izkazal za nepogrešljiv del flote Marsovih raziskovalcev. Z osmimi instrumenti je med drugim odkril zaplate ledu na Marsovem površju in pod njim ter velikanske zaloge ledu na obeh polih. Zbral je tudi prepričljive dokaze o velikih podzemnih zaledenelih jezerih. V atmosferi je zaznal ozon in metan, s čimer je našel dokaze o nedavni ognjeniški aktivnosti. Skratka, Mars Express je s svojimi opazovanji Mars prikazal kot planet, ki bi v preteklosti lahko gostil življenje. Poleg tega orbiter deluje kot vmesni člen pri komunikaciji med roverji na planetu in Zemljo.

Mars Express FOTO: Esa

Odprava ni potekala brez težav. Že takoj po izstrelitvi je postalo jasno, da solarni paneli pridobivajo manj energije od pričakovanj. Antena enega izmed instrumentov se je pri namestitvi zataknila (podobno kot nedavno pri plovilu Juice). Prvotna misija je poleg orbiterja vsebovala tudi rover Beagle 2 – ta se po pristanku na planetu ni nikoli več oglasil. Leta 2011 je orbiter izgubil možnost shranjevanja podatkov za daljši čas. Tri leta kasneje so morali plovilu spremeniti orbito, saj ga je ogrožal bližnji mimolet kometa Siding Spring. Vse težave, razen zapleta z nesrečnim roverjem, so inženirji uspešno rešili ali obšli.

Novi zemljevid

Orbiter za opazovanje barv planeta uporablja visokoločljivo kamero HRSC (High Resolution Stereo Camera). S kamero običajno opazuje površje z višine 300 kilometrov, kar je najmanjša razdalja med Marsom in orbiterjem v njegovi eliptični orbiti. Takšna slika zajame površino v premeru 50 kilometrov z ločljivostjo 12,5 metra. Gre za stereokamero, torej z njo poleg barve dobimo tudi informacije o reliefu.

Najnovejši posnetek Marsa, ki so ga sestavili iz več posnetkov visokoresolucijske kamere satelita Mars Expres ob njegovi 20. obletnici izstrelitve. FOTO: ESA/DLR/FU Berlin/G. Michael

Ob jubileju je Esa izdala nov barvni zemljevid površja. Tokrat so raziskovalci uporabili drugačen pristop. Planet so opazovali na višinah od 4000 do 10.000 kilometrov, pri čemer vsaka slika zajame površino v premeru 2500 kilometrov z ločljivostjo od 200 do 800 metrov. Takšno opazovanje je sicer bolj običajno za spremljanje globalnih vremenskih pojavov. Oblaki in atmosfera kar precej nagajajo pri barvnih posnetkih. Svetloba se siplje na prašnih delcih, zato so barve na posameznih slikah nekoliko drugačne in jih je težko kvalitetno sestaviti v zemljevid. Tokrat so bila opazovanja načrtovana tako, da je rezultat slika z najboljšim barvnim kontrastom do zdaj.

Raznolikost barv na zemljevidu pokaže raznolikost sestave Marsovega površja. Vsi poznamo Mars kot rdeči planet – rdeča barva je posledica plasti oksidiranega železa, ki prekriva površje. A novi zemljevid pokaže, da so številni deli planeta občutno temnejši. Gre za zaplate bazaltnega peska. Bazalt je kamnina ognjeniškega izvora, ki nastane pri ohlajanju magme. Ognjenikov na Marsu danes sicer ni (na Marsu aktivnega ognjenika ne poznamo), toda v preteklosti je bil planet aktiven. Pri izbruhih nastali pesek je razpihalo v kraterje, doline in kanjone, kjer bolj ali manj nedotaknjen leži še danes. Na sliki pa je opaziti tudi zelo stare svetle kamnine, ki so nastale, preden je Mars izgubil večji del atmosfere. To so bazaltne kamnine, spremenjene ob stiku z vodo. Najpogostejše takšne kamnine na Marsu so glina in sulfatni minerali.

Izstrelitev: 2. junija 2003 Utirjenje v orbito: 25. decembra 2003 Masa (ob izstrelitvi): 1120 kg Orbita: 298 x 10.107 km Prepotovana razdalja v orbiti: 1,1 milijarde km

Mars v živo

Esa je jubilej pospremila tudi z edinstveno predstavo: fotografije, ki jih je naredil orbiter, je agencija v živo predvajala svetu. Drugega junija smo tako prvič lahko v živo opazovali Marsovo površje, kot da bi sedeli na orbiterju (seveda lahko Mars v živo opazujemo na Zemlji s prostim očesom ali z lastnim teleskopom). Pri izrazoslovju moramo biti nekoliko previdni. Mars je trenutno od Zemlje oddaljen 300 milijonov kilometrov, zato radijski signal do nas potuje sedemnajst minut. Marsa na Zemlji drugače kot nekoliko zakasnjeno ne moremo spremljati.

Orbiter večino slik posname takrat, ko plovilo ni v radijski povezavi z Zemljo. Slike se shranijo na krovu in pošljejo na Zemljo vsakih nekaj ur ali nekaj dni. Običajno raziskovalci za procesiranje novih slik potrebujejo več dni. Oddajanje v živo je zato redko. Lansko leto smo sicer lahko v živo spremljali zadnje trenutke plovila Dart pred trkom v asteroid Dimorfos. Bližje domu smo lahko leta 2013 opazovali trk satelita LCROSS v Luno, leta 1969 pa prvi pristanek človeka na Luni.

Planet so opazovali s kamero VMC (Visual Monitoring Camera), ki ni namenjena znanstvenim opazovanjem. Na plovilu je bila pravzaprav z enim samim namenom: da opazuje in potrdi odcepitev roverja Beagle 2 od orbiterja. Svoje delo je opravila, a v vesolju ničesar preprosto ne zavržemo. Leta 2007 so kamero zopet prižgali in jo od takrat uporabljajo za različne namene. Zanimivo, da so s kamero, ki ni najbolj natančna in ima nizko ločljivost, prišli do kar nekaj odkritij, med drugim so pred kratkim opazili nenavaden izredno dolg oblak v atmosferi.

Slike, ki so prihajale v razmiku 50 sekund, so se težko primerjale z lepimi sprocesiranimi slikami boljših kamer. A nato se zavemo, da opazujemo Mars praktično v živo. Veteranski satelit rdečega planeta je postavil še en mejnik.