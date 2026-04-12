    Virus iz morja prvič prešel na človeka, lahko povzroči slepoto

    »Oceani danes predstavljajo novo fronto za nalezljive bolezni, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi,« je prepričan italijanski infektolog Matteo Bassetti.
    Bolniki, okuženi s tem morskim virusom, kažejo simptome, podobne glavkomu, vključno z močno vnetno reakcijo in nevarno povišanim očesnim tlakom, kar lahko vodi do trajnih poškodb vida in slepote. FOTO: Sruilk/Shutterstock
    Bolniki, okuženi s tem morskim virusom, kažejo simptome, podobne glavkomu, vključno z močno vnetno reakcijo in nevarno povišanim očesnim tlakom, kar lahko vodi do trajnih poškodb vida in slepote. FOTO: Sruilk/Shutterstock
    R. I.
    12. 4. 2026 | 15:03
    Prvič so identificirali virus iz morskega okolja, ki lahko preide na človeka, poroča italijanska novinarska agencija Ansa. Navaja objavo na omrežju X, ki jo je zapisal italijanski infektolog Matteo Bassetti, profesor na univerzi v Genovi. Ta navaja študijo v reviji Nature Microbiology.

    Dramatično opozorilo zdravnika: Smrtonosni virusi šele prihajajo

    »Morski virus se je prenesel z vodnih živali na ljudi in sprožil hude ter nenavadne očesne simptome. Menili so, da povzročitelj bolezni, znan kot nodavirus prikrite smrtnosti (Covert Mortality Nodavirus, CMNV), okuži le nevretenčarje in ribe, kot so rakci in lupinarji,« pojasnjuje infektolog.

    »Študija, objavljena v Nature Microbiology, pa je pokazala, da virus tudi pri ljudeh povzroča vztrajni hipertenzivni virusni anteriorni uveitis (POH-VAU).«

    Bolniki, okuženi s tem morskim virusom, kažejo simptome, podobne glavkomu, vključno z močno vnetno reakcijo in nevarno povišanim očesnim tlakom, kar lahko vodi do trajnih poškodb vida in slepote. Prenos naj bi bil predvsem povezan z dotikanjem ali uživanjem surove morske hrane. Večina primerov vključuje osebe, ki so bile v tesnem stiku z vodnimi vrstami.

    »Zaskrbljujoče je, da ima virus širok spekter gostiteljev, saj okužuje nevretenčarje, ribe in sesalce. Gre za raven prilagodljivosti, ki je osupnila znanstveno skupnost. Oceani danes predstavljajo novo fronto za nalezljive bolezni, ki lahko neposredno vplivajo na zdravje ljudi,« je še zapisal infektolog.

    Novice  |  Znanoteh
    Infektologija

    Virus iz morja prvič prešel na človeka, lahko povzroči slepoto

    »Oceani danes predstavljajo novo fronto za nalezljive bolezni, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi,« je prepričan italijanski infektolog Matteo Bassetti.
    12. 4. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Zala Meršnik

    Starše je bilo strah, na igrišču se drži za glavo, a Džede ne bi zamenjala

    Vratarka nogometne reprezentance Zala Meršnik o življenju v Savdski Arabiji, razvoju v zahtevnem okolju in reprezentanci, ki je pred velikim izzivom.
    Nejc Grilc 12. 4. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Izbirni vodnik

    Franci Horvat: Brez fotoaparata ne grem nikamor

    Prvič je šel v hribe z materjo pri štirih letih, zdaj s sedmimi križi na plečih gore nosi v spominu, o njih piše, predvsem pa jih fotografira.
    Grega Kališnik 12. 4. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Kultura  |  Oder
    56. Teden slovenske drame

    V Kranju znova nagradili domače gledališke presežke

    Šeligova nagrada za 1973 Tomija Janežiča; največkrat nagrajen dvojec Katarina Morano in Žiga Divjak s predstavama Kako sva se ločila in Anhovo.
    Nina Gostiša 12. 4. 2026 | 14:53
    Preberite več
