Virus iz morja prvič prešel na človeka, lahko povzroči slepoto

Prvič so identificirali virus iz morskega okolja, ki lahko preide na človeka, poroča italijanska novinarska agencija Ansa. Navaja objavo na omrežju X, ki jo je zapisal italijanski infektolog Matteo Bassetti, profesor na univerzi v Genovi. Ta navaja študijo v reviji Nature Microbiology.

»Morski virus se je prenesel z vodnih živali na ljudi in sprožil hude ter nenavadne očesne simptome. Menili so, da povzročitelj bolezni, znan kot nodavirus prikrite smrtnosti (Covert Mortality Nodavirus, CMNV), okuži le nevretenčarje in ribe, kot so rakci in lupinarji,« pojasnjuje infektolog.

»Študija, objavljena v Nature Microbiology, pa je pokazala, da virus tudi pri ljudeh povzroča vztrajni hipertenzivni virusni anteriorni uveitis (POH-VAU).«

Bolniki, okuženi s tem morskim virusom, kažejo simptome, podobne glavkomu, vključno z močno vnetno reakcijo in nevarno povišanim očesnim tlakom, kar lahko vodi do trajnih poškodb vida in slepote. Prenos naj bi bil predvsem povezan z dotikanjem ali uživanjem surove morske hrane. Večina primerov vključuje osebe, ki so bile v tesnem stiku z vodnimi vrstami.

»Zaskrbljujoče je, da ima virus širok spekter gostiteljev, saj okužuje nevretenčarje, ribe in sesalce. Gre za raven prilagodljivosti, ki je osupnila znanstveno skupnost. Oceani danes predstavljajo novo fronto za nalezljive bolezni, ki lahko neposredno vplivajo na zdravje ljudi,« je še zapisal infektolog.