Voda ni le vprašanje trajnosti, ampak tudi pravičnosti

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    Galerija
    Sodelovanje med Evropo in Afriko temelji na dvosmernem prenosu znanja, saj partnerji delujejo v skupnih raziskavah, projektih in izobraževanjih. FOTO: Oupa Nkosi/Reuters
    10. 9. 2026 | 06:00
    16:43
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    Center za raziskave vode na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je del Evropsko-afriškega centra odličnosti, ki povezuje sedem evropskih in devet afriških univerz ter razvija rešitve za upravljanje vodnih virov v času podnebnih in družbenih sprememb. »Afričani imajo veliko izkušenj z obvladovanjem zelo ostrih razmer, v Evropi pa imamo nekatere napredne tehnološke rešitve. Tako se je rodila ideja o centrih, v katerih bi povezovali naše znanje o vodi,« je poudarila prof. dr. Barbara Hribar Lee. Raziskave v centru segajo od uporabe umetne inteligence za napovedovanje in upravljanje vodnih sistemov do razvoja naprednih tehnologij čiščenja onesnaženih voda in odstranjevanja obstojnih onesnaževal, kot so na primer ostanki zdravil. Pri tem se povezujejo raziskovalci ...
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    odpadne vodepodnebne spremembevodaokoljeonesnaženjepitna vodamikroplastikaBarbara Hribar LeeAndreja Žgajnar GotvajnFakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljaniupravljanje vodnih virovčiščenje vode

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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