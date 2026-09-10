Voda ni le vprašanje trajnosti, ampak tudi pravičnosti

Center za raziskave vode na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je del Evropsko-afriškega centra odličnosti, ki povezuje sedem evropskih in devet afriških univerz ter razvija rešitve za upravljanje vodnih virov v času podnebnih in družbenih sprememb. »Afričani imajo veliko izkušenj z obvladovanjem zelo ostrih razmer, v Evropi pa imamo nekatere napredne tehnološke rešitve. Tako se je rodila ideja o centrih, v katerih bi povezovali naše znanje o vodi,« je poudarila prof. dr. Barbara Hribar Lee. Raziskave v centru segajo od uporabe umetne inteligence za napovedovanje in upravljanje vodnih sistemov do razvoja naprednih tehnologij čiščenja onesnaženih voda in odstranjevanja obstojnih onesnaževal, kot so na primer ostanki zdravil. Pri tem se povezujejo raziskovalci ...