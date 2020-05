Vodikov prstni odtis življenja

Nekoč bomo verjetno našli planet z življenjem in najverjetneje nam bo to uspelo z analizo plinov v njegovi atmosferi. Ko odkrijemo planet z Zemlji podobno kombinacijo plinov, bo najbolj logična razlaga, da jo vzdržujejo organski procesi. A kaj, če se je nezemeljsko življenje razvilo na temelju drugačne kemije, kjer je njegov glavni podpis vodik, ne kisik?Prstni odtis življenja na našem planetu je razmerje plinov v ozračju. V višjih plasteh zemeljske atmosfere metan reagira s kisikom in tvori ogljikov dioksid, v nižjih pa se ves čas obnavlja z biološkimi procesi. Če bi življenje izumrlo, bi se razmerje plinov porušilo in ...