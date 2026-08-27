Vohunski satelit bo razkrival velike vesoljske skrivnosti

Ameriška vesoljska agencija Nasa je tik pred tem, da v vesolje pošlje naslednji veliki astrofizikalni laboratorij. V nedeljo, 30. avgusta, je iz vesoljskega središča Kennedy na Floridi načrtovana izstrelitev vesoljskega teleskopa Nancy Grace Roman, s katerim bodo raziskovalci poskušali bolje razumeti osnovne gradnike vesolja in iskali Zemlji podobne eksoplanete. Novica o izstrelitvi je prišla nenadoma in kar nekoliko nepričakovano. Potem ko je projekt zaradi političnih pretresov večkrat visel na nitki – še lani je Trumpova administracija predlagala nerazumljivo znižanje financiranja –, je satelit pripravljen osem mesecev pred zastavljenim datumom, kar je pri podobnih velikih projektih prava redkost. Najnovejši teleskop je prirejena različica vesoljskega teleskopa Hubble, zato ni ...