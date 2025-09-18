Vojna je močan generator in spodbuda za znanstveni razvoj

V nadaljevanju preberite:

»V sodobni znanosti je mogoče opaziti neko dejstvo, to je njena dinamika in napredek. Spremembe, ki se dogajajo v znanosti, se ne dogajajo na isti ravni in z enako hitrostjo. Eden od načinov razmišljanja o tem je, da si predstavljamo tri glasbene tempe: zelo hitri allegro, počasni andante in zelo, zelo počasni largo,« pravi Lorraine Daston, ena najuglednejših živečih zgodovinarjev znanosti na svetu. Za svoje delo je prejela prestižno Balzanovo nagrado.

Rodila se je leta 1951 v ameriški zvezni državi Michigan v družini grških korenin, njen oče je bil univerzitetni profesor psihologije. Najprej je študirala zgodovino na Harvardu, nato zgodovino in filozofijo znanosti na britanski univerzi Cambridge, leta 1979 je na Harvardu doktorirala iz klasične teorije verjetnosti v obdobju 1650–1840. Po podoktorskem raziskovalnem projektu na univerzi Columbia je poučevala na Harvardu, Princetonu, Brandeisovi univerzi ter univerzah v Göttingenu in Chicagu.