Vozli medijske politike

Nana Čemas je mlada raziskovalka na Centru za raziskovanje družbenega komuniciranja Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu. Zvezek in pisalo sta nepogrešljiva za moje delo. Sploh ko se poglobljeno ukvarjam s teorijo, ki pogosto postane precej abstraktna, mi izrisovanje shem in povezav najprej koristi pri njenem razumevanju, še posebej pa nato v naslednjem koraku, ko jo apliciram na področje, ki ga preučujem. Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete? Nana Čemas FOTO: osebni arhiv Na splošno raziskujem spreminjajoča se razmerja med različnimi ravnmi medijske in komunikacijske politike, pri čemer se kot na osrednji koncept osredotočam na državo. Pri tem me v ...