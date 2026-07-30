Vozli medijske politike

Nana Čemas raziskuje spreminjajoča se razmerja med različnimi ravnmi medijske in komunikacijske politike.
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Nana Čemas FOTO: Željko Stevanić/IFP
Nana Čemas je mlada raziskovalka na Centru za raziskovanje družbenega komuniciranja Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.
Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.
Zvezek in pisalo sta nepogrešljiva za moje delo. Sploh ko se poglobljeno ukvarjam s teorijo, ki pogosto postane precej abstraktna, mi izrisovanje shem in povezav najprej koristi pri njenem razumevanju, še posebej pa nato v naslednjem koraku, ko jo apliciram na področje, ki ga preučujem.
Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?
Nana Čemas FOTO: osebni arhiv
Na splošno raziskujem spreminjajoča se razmerja med različnimi ravnmi medijske in komunikacijske politike, pri čemer se kot na osrednji koncept osredotočam na državo. Pri tem me v ...
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