Vožnja s kolesom v kvantnem svetu

Fascinantna moč fizike se pokaže, ko se teoretično modeliranje poveže z eksperimentom, je poudaril dr. Denis Golež.

Dr. Denis Golež, raziskovalec na Odseku za teoretično fiziko Instituta Jožef Stefan in docent na Fakulteti za matematiko in fiziko UL, preučuje neravnovesne kvantne sisteme in jih, poenostavljeno povedano, poskuša ukrotiti in narediti stabilne. Za projekt Metastabilnost v kvantnih materialih in simulatorjih (META-QMS) je pridobil enega najprestižnejših evropskih raziskovalnih projektov, consolidator grant ERC za utrditev samostojne kariere. Raziskava izhaja iz dokaj preprostega vprašanja: kako lahko z zunanjim vzbujanjem poskrbimo, da nekaj, kar bi sicer takoj razpadlo ali se prevrnilo, deluje stabilno? Primer takšnega stanja poznamo vsi, ki smo kdaj sedli na kolo, pravi dr. Golež. »Če sedimo na kolesu pri miru, je ravnovesje le težko najti, če pa pedala poganjamo, se v ravnovesju zlahka ...