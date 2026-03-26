Vpliv ekstremnega okolja preučevali v jamah in gorah

Magistrski program Spacemed združuje tri države. Študenti raziskujejo, kako breztežnost, vročina in izolacija spreminjajo človeško telo

V naši državi je trenutno 12 študentov z vsega sveta, ki opravljajo edinstven magistrski študij Spacemed. Gre za dveletni evropski program, ki ponuja multidisciplinarni študij o vplivih ekstremnih okolij, predvsem vesolja, na ljudi. Program organizirajo berlinska medicinska fakulteta Charité v Nemčiji, Univerza v Caenu v Normandiji v Franciji in Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana v Sloveniji. V učnem načrtu je velik poudarek na praktičnih dejavnostih v najsodobnejših laboratorijih in terenskih študijah, tako so se v Sloveniji študenti med drugim podali v visokogorje, nekaj dni pa so bivali v kraški jami. Spoznanja v študiju odgovarjajo tudi na vprašanja, ki so pomembna za vse nas, na primer, kako se telo odziva na dolgotrajno vročino, ki jo prinašajo podnebne spremembe. O ...