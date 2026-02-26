Vrabci so premagali Mao Cetunga, kokosi pa so nevarnejši od morskih psov

Lovrenc Lipej je živa enciklopedija morske biologije, njegova posebna ljubezen pa so ptice. S knjigo Zgodbe iz divjine se bori proti kolapsu biodiverzitete.

Bi verjeli, da so vrabci premagali Mao Cetunga? Ali da so Norvežani povišali pingvina Nilsa v generalmajorja, ki redno pregleduje norveško kraljevo gardo? Zagotovo pa se vam niti ne sanja, da se samci ene vrste rib ustnač preoblečejo v samice samo zato, da lahko kot travestiti oplodijo jajčeca samic. Neverjetne zgodbe piše divjina. Če bi želeli preveriti našteto, boste morali vsaj prelistati najnovejšo knjigo prof. dr. Lovrenca Lipeja z naslovom Zgodbe iz divjine, v založbi Nacionalnega inštituta za biologijo, ki so jo predstavili na Morski biološki postaji Piran. Izkušen morski biolog in neusahljiv pripovedovalec zgodb o naravi, profesor in raziskovalec v tej knjigi, že svoji devetnajsti, pripoveduje za vse okuse, za popolne laike, za ljubitelje, a tudi za zahtevne poznavalce. Njegov ...