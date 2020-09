FOTO:Vrhunske raziskave ob kliničnem delu

Na univerzitetnih klinikah obravnavajo bolnike z najtežjimi in redkimi boleznimi, zato je samoumevno, da se ob rednem kliničnem delu posvečajo tudi raziskovanju, saj je to edina pot za razvijanje novih načinov diagnostike in iskanje možnosti za izboljšanje zdravljenja. To zahteva povečano zbranost ob delu z bolniki, raziskovalno vnemo in sprotno pridobivanje pomembnih podatkov, saj se z razmišljanjem »za nazaj« lahko marsikaj spregleda.Takšni so pogled, prepričanje in lastne izkušnje otorinolaringologinje dr. Tanje Soklič Košak iz UKC Ljubljana, lani ene od dobit­nic mednarodne nagrade Medis Awards za najboljša raziskovalna ...