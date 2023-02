Vse izjemne novosti nove serije telefonov Galaxy S23

Odložimo mobilni telefon, če smo nekoliko bolj ozaveščeni, v prostoru, ki ni spalnica. Tako se običajno konča naš delovni dan. Začne pa se zelo podobno. Zazvoni budilka – na telefonu. Pregledamo sporočila in preberemo opomnike – na telefonu. V koledarju preverimo, kaj nas čaka in kdaj si bomo lahko vzeli nekoliko časa zase – na telefonu. Telefon je naš sopotnik, naš asistent, naš vir zabave in prostor za vse spomine v obliki fotografij in videoposnetkov. Zato od njega želimo najboljše. Želimo, da je lep, da se prilega našemu stilu in da zmore vse, kar od njega želimo. Da deluje brezhibno, ko ga potrebujemo za delo, in da z njim lahko posnamemo vrhunske posnetke, ko se zabavamo.

Družba Samsung je šla z novo S serijo telefonov Galaxy, ki jo uporabniki po vsem svetu težko pričakujejo, spet korak dlje. Prinaša najbolje, kar trenutno premore tehnologija pametnih telefonov, in ne razočara. Prinaša tri izjemne telefone: Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ in Galaxy S23. Vsi trije telefoni so na voljo v štirih naravnih mat odtenkih: fantomsko črna, kremna, zelena in barva sivke. Nekoliko je osvežen tudi dizajn telefonov. Najzmogljivejši model S23 Ultra, ki v sebi združuje najboljše Note in S serije, je nekoliko bolj ostrih robov, medtem ko sta druga dva modela bolj zaobljena in imata zmanjšano izboklino na hrbtni strani, ki skriva kamere. Navdušujejo tudi veliki zasloni, največjega med njimi ima seveda model Galaxy S23 Ultra, ki meri 17,3 centimetra, zaslon na S23+ meri 16,8 centimetra, najmanjši, a še vedno velik, pa je pri modelu S23 in meri 15,5 centimetra.

Foto Samsung

Trajnost je novi standard

Vse več potrošnikov si želi izdelkov, ki so oblikovani in izdelani z mislijo na planet. Te bo nova S serija gotovo navdušila, ​​saj vsebuje skupno kar 12 komponent, ki so izdelane iz recikliranih materialov – od aluminija in stekla do plastike, ki so jo med drugim pridobili, iz zavrženih ribiških mrež in plastenk za pijače. Tudi vsa embalaža novih telefonov je izdelana iz 100-odstotno recikliranega papirja. Poleg tega je Galaxy S23 serija dobitnik certifikata UL ECOLOGO®, kar dodatno potrjuje, da te naprave prispevajo k ohranjanju bolj zdravega planeta. Nova S serija je tudi prva, ki je predstavljena s steklom Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, ki povečuje vzdržljivost za dolgotrajno uporabo in je zasnovano s povprečno 22 odstotki reciklirane vsebine.

Fotografije, kot bi jih posneli s profesionalno opremo

Ljudje smo vizualna bitja in zato imamo radi lepe podobe in popolne fotografije. Tudi ko izbiramo nov telefon, veliko pozornosti namenimo prav zmogljivosti kamer. Telefon je postal nadomestek za fotoaparat, ki ga imamo vedno pri roki. Nosimo ga na počitnice, na družinska srečanja, z nami je pri vseh pomembnih dogodkih v življenju. Nemalokrat pa nam služi tudi kot delovni pripomoček in asistent.

FOTO: Samsung

Vsi telefoni Galaxy S23 serije prinašajo izboljšane kamere, ki navdušujejo tudi najbolj zahtevne uporabnike. Hkrati pa prinašajo številne funkcije, ki s pomočjo umetne inteligence še izboljšujejo fotografijo. Glavna zvezda posodobitev je neverjetni 200MP Adaptive Pixel senzor, ki omogoča izjemnih 200 MP pri kateri koli svetlobi. Galaxy S23 serija uvaja hitro samodejno ostrenje in izjemno kamero za selfije Super HDR, ki s 30 slik na sekundo poskoči na 60 slik na sekundo, za občutno boljše slike in videoposnetke na sprednji strani telefona. Za zahtevnejše uporabnike, ki želijo fotografije dodelati po tem, ko so jih posneli, aplikacija Expert Raw na napravah Galaxy prinaša profesionalne možnosti snemanja v formatu RAW in JPEG.

Ker se veliko pomembnih stvari dogaja tudi ponoči, ko svetlobne razmere niso idealne, je tu še izboljšana funkcija Nightography, ki s pomočjo umetne inteligence obdeluje drobne podrobnosti in barve za ustvarjanje visokokakovostnih fotografij v slabših svetlobnih razmerah. Vizualni šum, ki običajno uniči fotografije, posnete pri šibki svetlobi, je odpravljen z novim algoritmom za obdelavo slikovnega signala (ISP) z umetno inteligenco, ki izboljša podrobnosti predmetov in barvne tone. Tema ne bo več izziv za kamero telefona, ampak zgolj lahka naloga.

FOTO: Samsung

Hitrost, ki preseneča

Želja ustvarjalcev in igralcev iger po premikanju meja in nenehnem ustvarjanju novih predstav o tem, kaj je mogoče, zahteva tehnologijo, ki presega pričakovanja. Samsung in Qualcomm sta skupaj optimizirala Samsung Galaxy izkušnjo s popolnoma novo mobilno platformo Snapdragon ® 8 Gen 2 za Galaxy, ki omogoča najboljšo učinkovitost in zmogljivost v telefonih Samsung Galaxy doslej, in najhitrejši Snapdragon, ki je trenutno na voljo na svetu.

Hitrost, ki bo navdušila, a brez zmogljive baterije zgodba ni popolna. Tako ima baterija Galaxy S23 3900 mAh, Galaxy S23+ 4700 mAh, najzmogljivejši model, model Galaxy S23 Ultra, pa je opremljen s kar 5000 mAh baterijo. Lahko se brez skrbi opravite na pot, saj bo baterija zdržala ves dan, kljub intenzivni uporabi telefona.

Tako kot ne sme biti kompromisov pri delovanju in zmogljivosti, ne sme biti kompromisov pri varnosti podatkov. Danes uporabniki telefonu zaupamo veliko osebnih podatkov, za katere želimo, da ostanejo skriti. Od bančnih kartic, zdravstvenih podatkov, pa uporabniška imena in gesla za dostop do najrazličnejših aplikacij. Galaxy S23 serija prinaša varnostni sistem Samsung Knox za visoko stopnjo zaščite. Tako ste lahko brez skrbi, ko brskate po internetu in uživate v vseh želenih vsebinah, ki jih ponuja.

Od 17. februarja 2023 so vsi trije telefoni Galaxy S23 serije na voljo pri operaterjih in v maloprodaji ter tudi na spletni strani Samsung. Vsi trije telefoni so na voljo v štirih naravnih barvah: fantomsko črni, zeleni, krem in barvi sivke. Galaxy S23 Ultra po priporočeni maloprodajni ceni od 1399 €, Galaxy S23 po priporočeni maloprodajni ceni od 949 € in S23+ po priporočeni maloprodajni ceni od 1199 €.

Naročnik oglasne vsebine je Samsung